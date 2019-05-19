足感心！為媽媽洗腳 台南大道公孝親日溫暖大廟囗

2019-05-19 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市民52歲吳定國（右），今晚在海尾朝皇宮為92歲母親吳邱黃庚（左）洗腳。圖/台南市安南區海尾朝皇宮提供 分享 facebook

台南市安南區海尾朝皇宮、社大台江分校推動大廟興學，今天晚上在朝皇宮舉辧第12屆台江母親節-大道公孝親日，近百名子女為媽媽洗腳，感謝母親的恩情，安南區長葉誌明及朝皇宮主委周金倉也向母親們賀節，祝福大家平安幸福，社大台江分校薩克斯風、吉他烏克麗麗、肚皮舞社學員，分別是獻上曲藝舞蹈，向媽媽們說聲：「我愛您！」

周金昌表示，在大道公廟埕舉辦孝親日為媽媽洗腳，很有意義，父母工作在外，手腳都變得粗糙，現在藉此機會來幫媽媽洗腳，會發現媽媽腳的皮膚變粗，年紀也慢慢大，母親的愛很偉大，這次是第12屆大道公孝親日，年年會持續辦理，傳承下去，鼓勵現代年輕人要弘揚孝道。

楊玉花女士說，她小時候被開水燙到，差點死掉，父母無微不至的照顧，沒有放棄，即使花掉家裡的積蓄，這份感恩的心，一直放在心裡，來不及跟父親說，這次透過孝親日為母親洗腳，來報答父母的恩情。52歲吳定國今天也為92歲的老母吳邱黃庚洗腳，他很感謝媽媽照顧一家人的恩情，祈求大道公保佑媽媽平安健康。

朝皇宫委員周建宏帶著妻子一起來參加大道公孝親日，他說，想要讓孩子知道父母親的辛勞，尤其是母親每日持家付出的感謝，讓孩子從小就知道孝道怎麼來，透過為母親洗腳按摩，從生活中學習孝道。