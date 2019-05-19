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蔡英文就職總統3周年前夕 小英之友辦捐血

2019-05-19 19:09聯合報 記者卜敏正╱即時報導

蔡英文總統就職3周年前夕，嘉義縣小英之友會在中埔鄉舉辦捐血活動，號召鄉親捐血，也象徵為國家注入新血；小英之友會理事長廖素惠，挽袖捐血250CC，嘉義縣救難協會和三和消防分隊打火兄弟、義消也都到場捐血。縣長翁章梁說，謝謝捐血人長期為這塊土地捐出熱血，這就是台灣精神。

嘉義縣小英之友會今天號召全民做公益，在中埔鄉客家文化館舉行捐血活動，立委陳明文、中埔鄉長李碧菁、中埔鄉農會總幹事李碧雲、多位代表、村長、嘉義縣救難協會、三和消防分隊、義消及鄉親熱烈響應，善喜樂團贊助演出，首捐或是捐血500CC的捐血人，就致贈交趾陶藝術家謝東哲親製，100%胡麻油和中埔鄉農會木瓜酵素手工皀。

翁章梁指出，社會上許多有愛心的人長期都在捐血，捐出去的血給誰用，捐血人並不知道，但有需要的人一定用得到；他當社會局長時，也有很多善心人士長期捐款支持社會福利工作，「當一個人突然跌倒時，把你牽起來的，不一定是認識的人」，這就是台灣可愛的地方。

「捐血一次、愛留一世！」陳明文、廖素惠都說，在溫馨、溫暖五月舉辦活動，不只鼓勵年經人來捐血，也歡迎中、老年人64歲以下，甚至65歲以上身體健康的朋友，都歡迎踴躍捐血。

嘉義縣救難協會和中埔消防分隊打火兄弟都到場捐血。圖／小英之友會提供
嘉義縣救難協會和中埔消防分隊打火兄弟都到場捐血。圖／小英之友會提供
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嘉義縣救難協會和中埔、三和消防分隊打火兄弟、義消也都到場捐血。圖／小英之友會提供
嘉義縣救難協會和中埔、三和消防分隊打火兄弟、義消也都到場捐血。圖／小英之友會提供
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嘉義縣救難協會、打火兄弟、義消也都到場捐血。圖／小英之友會提供
嘉義縣救難協會、打火兄弟、義消也都到場捐血。圖／小英之友會提供
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陳明文、廖素惠都說，在溫馨、溫暖五月舉辦活動，不只鼓勵年經人來捐血，也歡迎中、老...
陳明文、廖素惠都說，在溫馨、溫暖五月舉辦活動，不只鼓勵年經人來捐血，也歡迎中、老年人64歲以下，甚至65歲以上身體健康的朋友踴躍捐血。圖／小英之友會提供
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捐血翁章梁廖素惠

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