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東南亞生活工藝 台南生活美學館熱鬧展出

2019-05-19 18:39聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南生活美學館即日起至7月31日，在台南市中西區該館展出「東南亞藝台灣」系列展覽，以「生活工藝」為切入點，引領民眾認識東南亞各國與台灣既相似又相異之處，並從中相互對照地域美學及其文化意涵。

在工業時代之前，人們使用的每一樣器物，都是靠雙手慢慢製作出來。如何妥善、有效率的運用自然萬物，符合日常生活的需要，考驗著人們的智慧與手藝。製作堅固、適用、美觀的器物，符合衣、食、住、行、音、樂的需求，讓人每一天都能得心應手的使用，這就是生活工藝。

東南亞各國的自然條件殊異，人文風俗也各自精彩，每個族群在他們生活的地區就地取材、製作適合當地需求的日常器物，這些器物反映了氣候風土，也反映了各地文化特色。

台南生活美學館表示，例如在植物材料的使用上，泰國以「籐」、越南以「竹」製作生活用品，菲律賓則使用「鳳梨纖維」製作國服巴隆塔加洛（Barong Tagalog），此外，也會運用天然染料為服裝進行裝飾，其中又以印尼的蠟染（Batik）最為繁複華美。

台南生活美學館說，這些匠心獨具的日用品，體現了視覺、聽覺、觸感的愉快舒適，以及對實用性、耐久性的堅持，反映出人們在生活中的每一個片刻，都在追求美、實踐美。歡迎民眾踴躍前往參觀。

台南生活美學館正展出「東南亞藝台灣」系列展覽，展出東南亞國家傳統精美織品。記者黃...
台南生活美學館正展出「東南亞藝台灣」系列展覽，展出東南亞國家傳統精美織品。記者黃宣翰／攝影
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越南人利用竹子做成的傳統竹簍，是傳統捕魚日常生活器物。記者黃宣翰／攝影
越南人利用竹子做成的傳統竹簍，是傳統捕魚日常生活器物。記者黃宣翰／攝影
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台灣泰雅族傳統手工織品，也在台南生活美學館的「東南亞藝台灣」系列展覽展出。記者黃...
台灣泰雅族傳統手工織品，也在台南生活美學館的「東南亞藝台灣」系列展覽展出。記者黃宣翰／攝影
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東南亞泰國

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