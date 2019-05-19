東南亞生活工藝 台南生活美學館熱鬧展出

2019-05-19 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南生活美學館即日起至7月31日，在台南市中西區該館展出「東南亞藝台灣」系列展覽，以「生活工藝」為切入點，引領民眾認識東南亞各國與台灣既相似又相異之處，並從中相互對照地域美學及其文化意涵。

在工業時代之前，人們使用的每一樣器物，都是靠雙手慢慢製作出來。如何妥善、有效率的運用自然萬物，符合日常生活的需要，考驗著人們的智慧與手藝。製作堅固、適用、美觀的器物，符合衣、食、住、行、音、樂的需求，讓人每一天都能得心應手的使用，這就是生活工藝。

東南亞各國的自然條件殊異，人文風俗也各自精彩，每個族群在他們生活的地區就地取材、製作適合當地需求的日常器物，這些器物反映了氣候風土，也反映了各地文化特色。

台南生活美學館表示，例如在植物材料的使用上，泰國以「籐」、越南以「竹」製作生活用品，菲律賓則使用「鳳梨纖維」製作國服巴隆塔加洛（Barong Tagalog），此外，也會運用天然染料為服裝進行裝飾，其中又以印尼的蠟染（Batik）最為繁複華美。