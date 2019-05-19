親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

詐上海經理得手3億 詐欺犯喪命台中茶館

索羅門議員施壓要與陸建交？外交部：仍難有共識

436名嘉義學子半天不進食 響應飢餓三十救援行動

2019-05-19 17:22聯合報 記者李承穎╱即時報導

436位高中職學生排出「30」的字樣，並將手機從紅光轉為綠光，象徵讓弱勢兒童脫離...
436位高中職學生排出「30」的字樣，並將手機從紅光轉為綠光，象徵讓弱勢兒童脫離困境。記者李承穎／攝影
分享

台灣世界展望會的「飢餓三十」人道救援行動已邁入第30年，今天在嘉義高商，邀請嘉義地區高中職校共計436位學生，體驗飢餓12小時，從早上8點到晚上8點不進食固體食物，並捐款43600元投入道救援行動，還以人體排出「30」字樣，學生營長潘品瑁也帶領學生，將手機螢幕由紅光轉成綠光，象徵讓脆弱兒童脫離困境，看見生存的希望。

世界展望會指出，紅色燈光代表目前身處天災與氣候變遷、戰火及暴力衝突、糧食短缺及國內外兒童所面臨的生存困境，綠色燈光則是以行動響應飢餓三十，透過飢餓勇士的愛心與關懷幫助國內外兒童。

世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評說，飢餓三十的精神是關懷國內特殊景況家庭及兒童的急難需要，及援助南蘇丹、剛果、索馬利亞、馬利等脆弱國家中的兒童，邀請愛心民眾持續與台灣世界展望會站在救援第一線，透過行動搶救生命。

就讀高中一年級的黃珮瑜說，偏鄉或非洲的孩子沒有足夠的糧食，不像現代人糧食充足還浪費，希望透過行動幫助他們，也可以提醒自己珍惜現在所有的各項資源。

嘉義高商校長林義棟丟出代表希望的大球，這已是嘉商第11年來推廣人道救援，他說，英國哲學家赫伯特曾說唯有穿鞋的人，才知道鞋的哪一處擠腳，告訴我們「坐而言不如起而行」，期許學子都能用自己的力量去改變人，追求生命的深度及廣度，讓自己身處的世界更美好。

世界展望會計畫在索馬利亞、蘇丹、南蘇丹、衣索比亞、伊拉克、中非共和國、剛果民主共和國、馬利、約旦、敍利亞、孟加拉、緬甸、菲律賓等遭受戰火暴力衝突的國家，推行難民兒童教育、糧食保障、醫療衛生、兒童保護、生計發展等援助方案，並持續關懷國內特殊家庭的急難需求。

世界展望會將於今年7月13至7月14日在高雄巨蛋體育館舉辦的飢餓勇士大會師，邀請民眾一同為搶救最脆弱兒童付出關懷行動。

南蘇丹飢餓三十愛心

相關新聞

左鎮噶瑪噶居寺「浴金佛大法會」慶佛誕節

2019-05-19 14:58

六房媽祖雨中起駕天光乍現 王金平直呼神靈顯赫

2019-05-19 09:03

影／清甜好吃！嘉義布袋「龍虎石斑」整尾帶回家

2019-05-19 08:26

悠遊台江社區博物館 祖孫重溫三合院生活

2019-05-19 07:56

92歲糖鐵老司機從煤工當到教練 躲過空襲繼續開

2019-05-18 23:49

2500人化身紫斑蝶 林內起跑

2019-05-18 23:45

新營─鹽水線 全台首條糖業鐵路歡慶110歲

2019-05-18 23:44

解決斗六後站交通亂象 將設轉運站

2019-05-18 23:35

影╱糖鐵全台第一條載客線 新營鹽水線慶110周年

2019-05-18 19:41

影╱92歲寶島歌王文夏永成戲院登台 粉絲擠爆會場

2019-05-18 18:57

全球首辦博物館馬拉松 故宮南院相約每年五一八

2019-05-18 18:51

芒果行道樹開放「卡檨仔」 好吃的土芒果令人回味

2019-05-18 16:26

真不是蓋的 台南義消救災能力測驗蟬聯特優

2019-05-18 15:28

雲林六房媽祖明天「搬新家」 郭台銘將專程來相送

2019-05-18 14:23

感念故鄉栽培 台北市雲林同鄉會連13年返鄉義診

2019-05-18 13:59

YoungMaker競賽 今年首度移師雲林登場

2019-05-18 13:42

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

六房媽祖雨中起駕天光乍現 王金平直呼神靈顯赫

2019-05-19 09:03

柯文哲逛瑞豐夜市引人潮 攤商互說「柯P要選總統了」

2019-05-18 21:53

南投暴雨成災 旅宿業者送暖免費盥洗和住宿優惠

2019-05-18 21:12

屏東蛋鴨場確診禽流感 場主紅著眼不忍看撲殺

2019-05-18 21:13

影／清甜好吃！嘉義布袋「龍虎石斑」整尾帶回家

2019-05-19 08:26

中彰投苗單身聯誼男熱女冷 彰投苗女生都是個位數

2019-05-19 14:59

影╱糖鐵全台第一條載客線 新營鹽水線慶110周年

2019-05-18 19:41

扭蛋巴士到彰化 親子同樂

2019-05-18 23:27

「自己故鄉自己顧」 600志工會師救家鄉景點

2019-05-18 21:50

桃市校園首創 內壢國中食物銀行像便利店

2019-05-18 23:17

台南永康一陣大雨 部分低窪路段積水

2019-05-18 21:04

鋒面帶來強降雨 石門水庫今晚6點起調節性放水

2019-05-19 17:02

十大法律事務所首度進軍桃園 七年級律師當家

2019-05-18 20:57

影／柯P逛夜市人氣爆表 民眾高喊選總統

2019-05-18 22:18

雙胞胎姊妹脫貧從軍 每月合領7萬2

2019-05-19 00:03

叫阮第一名╱咖啡水果Bar 延續自家味 賣出巧思

2019-05-18 23:37

「萬里不能只有萬里蟹」 侯友宜：多發展小農產業

2019-05-18 19:47

影╱92歲寶島歌王文夏永成戲院登台 粉絲擠爆會場

2019-05-18 18:57

怎麼有公廁不准方便的？ 苗市鐵路一村廣場公廁遭投訴

2019-05-19 14:22

金山爭設監視器 侯友宜：裝太多侵害隱私 我是專家

2019-05-18 19:40

樓梯變畫布 全國版畫首獎成公正國小打卡景點

2019-05-19 07:57

影／用生命為台灣林業保種 正妹攀30公尺大樹採種

2019-05-19 07:53

英倫風雙層扭蛋巴士來了 王惠美帶頭玩起扭蛋

2019-05-18 19:54

台南新化五寶節 大廚秀廚藝表揚模範農民親子同樂

2019-05-18 20:21

桃園綠色消費樂購月還有3場 別錯過A好康的機會

2019-05-18 21:52

台鐵宜線慶百年 「機關車女王」巡遊！開放售票

2019-05-18 23:57

影／九九峰可愛世界動土 打造東南亞最大天網鳥園

2019-05-18 18:57

綠島千人海上長泳今早登場 歌手陳昇也來

2019-05-19 09:58

一雙醫療的手假日捲袖淨灘 感動村民「這天使哪來的」

2019-05-19 13:45

影／用生命換種子 林業採種員辛苦又危險一度沒落

2019-05-19 07:52

義消救災能力檢測 高市獲滿百特優

2019-05-18 20:20

桃園16萬盞高壓鈉燈 將更換為智能LED

2019-05-19 11:21

日遊客驚見碧潭草地被噴漆 水利局緊急補救

2019-05-19 13:48

中壢及平鎮21日停水9小時 影響1.8戶請儲水備用

2019-05-19 14:59

鄭文燦：博物館不只典藏或專家研究 每人都是博物學家

2019-05-18 20:33

健康公宅租戶收入超標 「搬家令」惹議

2019-05-18 23:35

高雄軍事觀光 串連哈瑪星、駁二

2019-05-18 23:26

92歲糖鐵老司機從煤工當到教練 躲過空襲繼續開

2019-05-18 23:49

全球首辦博物館馬拉松 故宮南院相約每年五一八

2019-05-18 18:51

最美鳳凰木枝幹斷裂 不排除整棵鋸掉

2019-05-19 16:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top