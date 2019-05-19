436名嘉義學子半天不進食 響應飢餓三十救援行動

2019-05-19 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



436位高中職學生排出「30」的字樣，並將手機從紅光轉為綠光，象徵讓弱勢兒童脫離困境。記者李承穎／攝影 分享 facebook

台灣世界展望會的「飢餓三十」人道救援行動已邁入第30年，今天在嘉義高商，邀請嘉義地區高中職校共計436位學生，體驗飢餓12小時，從早上8點到晚上8點不進食固體食物，並捐款43600元投入道救援行動，還以人體排出「30」字樣，學生營長潘品瑁也帶領學生，將手機螢幕由紅光轉成綠光，象徵讓脆弱兒童脫離困境，看見生存的希望。

世界展望會指出，紅色燈光代表目前身處天災與氣候變遷、戰火及暴力衝突、糧食短缺及國內外兒童所面臨的生存困境，綠色燈光則是以行動響應飢餓三十，透過飢餓勇士的愛心與關懷幫助國內外兒童。

世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評說，飢餓三十的精神是關懷國內特殊景況家庭及兒童的急難需要，及援助南蘇丹、剛果、索馬利亞、馬利等脆弱國家中的兒童，邀請愛心民眾持續與台灣世界展望會站在救援第一線，透過行動搶救生命。

就讀高中一年級的黃珮瑜說，偏鄉或非洲的孩子沒有足夠的糧食，不像現代人糧食充足還浪費，希望透過行動幫助他們，也可以提醒自己珍惜現在所有的各項資源。

嘉義高商校長林義棟丟出代表希望的大球，這已是嘉商第11年來推廣人道救援，他說，英國哲學家赫伯特曾說唯有穿鞋的人，才知道鞋的哪一處擠腳，告訴我們「坐而言不如起而行」，期許學子都能用自己的力量去改變人，追求生命的深度及廣度，讓自己身處的世界更美好。

世界展望會計畫在索馬利亞、蘇丹、南蘇丹、衣索比亞、伊拉克、中非共和國、剛果民主共和國、馬利、約旦、敍利亞、孟加拉、緬甸、菲律賓等遭受戰火暴力衝突的國家，推行難民兒童教育、糧食保障、醫療衛生、兒童保護、生計發展等援助方案，並持續關懷國內特殊家庭的急難需求。

世界展望會將於今年7月13至7月14日在高雄巨蛋體育館舉辦的飢餓勇士大會師，邀請民眾一同為搶救最脆弱兒童付出關懷行動。