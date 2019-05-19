台南議長郭信良爆 當初新潮流如何壓迫選舉還有內幕

2019-05-19 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



總統蔡英文日前南下台南，因議長選舉脫黨的郭信良陪同在旁，引發由新潮流支持選議長卻落敗的議員邱莉莉等人不滿，痛批「如果蔡英文不認同民進黨的黨紀與黨魂，何不退黨以無黨籍參選連任？」，發言辛辣，而郭信良今天也發出聲明表示，他從未叛黨，只是反對新潮流鴨霸作風，並強調自己是被開除黨籍而非退黨。

聲明如下：

我沒有叛黨，我至今未背離民進黨的理念價值，我只是反對新潮流排除異己的鴨霸作風，所以才被開除黨籍。

1、入黨30年，在台南我比任何檯面上的政治人物黨齡都深，台南從在野到執政，絕對不是天上掉下來的禮物。當前人種樹，後人乘涼的時候，這些人卻忘記了別人曾經付出的努力，居然可以為了鬥爭，為了權力，毫無情份地戕害同志，為了奪權，可以抹黑污衊同志。我必須再一次強調，初選是一時的，台灣的未來是永遠的。

2、2005年我當選台南市議會史上第一席民進黨籍的副議長，當時民進黨在議會的席次雖非多數，但努力在議會可以有平衡的力量來協助民進黨執政，才能讓執政的力量越來越穩固⋯⋯，但沒想到執政勢力越來越龐大時，卻換來派系的打壓與奪權。

3、2018年的議長選舉，在新潮流黨部主委與總召配合新潮流院長強勢運作下，為了排除異己，以違反程序的方式，企圖掌控議會資源，連民進黨中央督導委員都認為程序不合法，但台南市黨部主委與總召依然橫柴入灶，用派系力量全面介入，重點就是要把市府、議會資源一把抓。

4、當時新潮流強硬的態度，以及如何運用市府、行政院的行政資源逼迫同事，還有很多內幕，我的反抗是被逼的，因爲台南真的不能忘記民主聖地的初衷，變成新潮流派系在台南說了算，罔顧真正的民意。

5、從12/25到現在，我擔任議長全力協助市政推動，除了市長可以比過去更順利地進行施政報告，也直接決議凍漲房屋稅。5個多月時間，議會已通過中央補助墊付案及追認預算近80億元，期間更顧及不同黨派議員監督的意見，又必須瞭解民眾建設的需要，達到雙贏。

6、我再次重申，我不是叛黨，我只是反抗新潮流利用行政資源一手遮天、排除異己掌控台南而已，至今從未背離民進黨的理念價值。