親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

明明阿公就在教室外面陪考 他卻寫下阿公去世時...

日職／王柏融3支1連5場安打 火腿因雨裁定落敗

台南議長郭信良爆 當初新潮流如何壓迫選舉還有內幕

2019-05-19 15:47聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

總統蔡英文日前南下台南，因議長選舉脫黨的郭信良陪同在旁，引發由新潮流支持選議長卻落敗的議員邱莉莉等人不滿，痛批「如果蔡英文不認同民進黨的黨紀與黨魂，何不退黨以無黨籍參選連任？」，發言辛辣，而郭信良今天也發出聲明表示，他從未叛黨，只是反對新潮流鴨霸作風，並強調自己是被開除黨籍而非退黨。

聲明如下：

我沒有叛黨，我至今未背離民進黨的理念價值，我只是反對新潮流排除異己的鴨霸作風，所以才被開除黨籍。

1、入黨30年，在台南我比任何檯面上的政治人物黨齡都深，台南從在野到執政，絕對不是天上掉下來的禮物。當前人種樹，後人乘涼的時候，這些人卻忘記了別人曾經付出的努力，居然可以為了鬥爭，為了權力，毫無情份地戕害同志，為了奪權，可以抹黑污衊同志。我必須再一次強調，初選是一時的，台灣的未來是永遠的。

2、2005年我當選台南市議會史上第一席民進黨籍的副議長，當時民進黨在議會的席次雖非多數，但努力在議會可以有平衡的力量來協助民進黨執政，才能讓執政的力量越來越穩固⋯⋯，但沒想到執政勢力越來越龐大時，卻換來派系的打壓與奪權。

3、2018年的議長選舉，在新潮流黨部主委與總召配合新潮流院長強勢運作下，為了排除異己，以違反程序的方式，企圖掌控議會資源，連民進黨中央督導委員都認為程序不合法，但台南市黨部主委與總召依然橫柴入灶，用派系力量全面介入，重點就是要把市府、議會資源一把抓。

4、當時新潮流強硬的態度，以及如何運用市府、行政院的行政資源逼迫同事，還有很多內幕，我的反抗是被逼的，因爲台南真的不能忘記民主聖地的初衷，變成新潮流派系在台南說了算，罔顧真正的民意。

5、從12/25到現在，我擔任議長全力協助市政推動，除了市長可以比過去更順利地進行施政報告，也直接決議凍漲房屋稅。5個多月時間，議會已通過中央補助墊付案及追認預算近80億元，期間更顧及不同黨派議員監督的意見，又必須瞭解民眾建設的需要，達到雙贏。

6、我再次重申，我不是叛黨，我只是反抗新潮流利用行政資源一手遮天、排除異己掌控台南而已，至今從未背離民進黨的理念價值。

民進黨郭信良

相關新聞

左鎮噶瑪噶居寺「浴金佛大法會」慶佛誕節

2019-05-19 14:58

六房媽祖雨中起駕天光乍現 王金平直呼神靈顯赫

2019-05-19 09:03

影／清甜好吃！嘉義布袋「龍虎石斑」整尾帶回家

2019-05-19 08:26

悠遊台江社區博物館 祖孫重溫三合院生活

2019-05-19 07:56

92歲糖鐵老司機從煤工當到教練 躲過空襲繼續開

2019-05-18 23:49

2500人化身紫斑蝶 林內起跑

2019-05-18 23:45

新營─鹽水線 全台首條糖業鐵路歡慶110歲

2019-05-18 23:44

解決斗六後站交通亂象 將設轉運站

2019-05-18 23:35

影╱糖鐵全台第一條載客線 新營鹽水線慶110周年

2019-05-18 19:41

影╱92歲寶島歌王文夏永成戲院登台 粉絲擠爆會場

2019-05-18 18:57

全球首辦博物館馬拉松 故宮南院相約每年五一八

2019-05-18 18:51

芒果行道樹開放「卡檨仔」 好吃的土芒果令人回味

2019-05-18 16:26

真不是蓋的 台南義消救災能力測驗蟬聯特優

2019-05-18 15:28

雲林六房媽祖明天「搬新家」 郭台銘將專程來相送

2019-05-18 14:23

感念故鄉栽培 台北市雲林同鄉會連13年返鄉義診

2019-05-18 13:59

YoungMaker競賽 今年首度移師雲林登場

2019-05-18 13:42

阿里山下大雨 阿里山公路再度中斷林鐵支線停駛

2019-05-18 12:12

林內紫斑蝶路跑登場 選手風雨無阻不減熱情

2019-05-18 12:06

市區夾娃娃擺放情趣用品 斗六警分局清查

2019-05-18 11:38

全台唯一西港刈香列國定民俗 「王府行儀」列市定民俗

2019-05-18 10:42

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

荔枝椿象襲捲彰化縣 員林火車站和校園都有蟲蟲危機

2019-05-18 16:05

六房媽祖雨中起駕天光乍現 王金平直呼神靈顯赫

2019-05-19 09:03

柯文哲逛瑞豐夜市引人潮 攤商互說「柯P要選總統了」

2019-05-18 21:53

風禾公園遇豪雨「受災」 桃市府急封園修復

2019-05-18 16:27

南投暴雨成災 旅宿業者送暖免費盥洗和住宿優惠

2019-05-18 21:12

暨大土石流學生受困 奧萬大路斷明天封園

2019-05-18 16:55

落實吹哨者條款 鄭文燦：檢舉成案獎金提高到5成

2019-05-18 17:08

屏東蛋鴨場確診禽流感 場主紅著眼不忍看撲殺

2019-05-18 21:13

影／清甜好吃！嘉義布袋「龍虎石斑」整尾帶回家

2019-05-19 08:26

影╱糖鐵全台第一條載客線 新營鹽水線慶110周年

2019-05-18 19:41

扭蛋巴士到彰化 親子同樂

2019-05-18 23:27

「自己故鄉自己顧」 600志工會師救家鄉景點

2019-05-18 21:50

台南永康一陣大雨 部分低窪路段積水

2019-05-18 21:04

新豐鄉瓜田泡水損失慘重 農民：政府補助根本不夠

2019-05-18 16:33

影╱疑因大雨淘空路基自來水管破裂 新豐鄉路面裂開冒水

2019-05-18 18:40

影╱新竹大雨成災 國軍派出140官兵協助清理環境

2019-05-18 17:37

十大法律事務所首度進軍桃園 七年級律師當家

2019-05-18 20:57

影／柯P逛夜市人氣爆表 民眾高喊選總統

2019-05-18 22:18

「萬里不能只有萬里蟹」 侯友宜：多發展小農產業

2019-05-18 19:47

影╱92歲寶島歌王文夏永成戲院登台 粉絲擠爆會場

2019-05-18 18:57

芒果行道樹開放「卡檨仔」 好吃的土芒果令人回味

2019-05-18 16:26

叫阮第一名╱咖啡水果Bar 延續自家味 賣出巧思

2019-05-18 23:37

金山爭設監視器 侯友宜：裝太多侵害隱私 我是專家

2019-05-18 19:40

影／用生命為台灣林業保種 正妹攀30公尺大樹採種

2019-05-19 07:53

樓梯變畫布 全國版畫首獎成公正國小打卡景點

2019-05-19 07:57

雙胞胎姊妹脫貧從軍 每月合領7萬2

2019-05-19 00:03

台南新化五寶節 大廚秀廚藝表揚模範農民親子同樂

2019-05-18 20:21

中彰投苗單身聯誼男熱女冷 彰投苗女生都是個位數

2019-05-19 14:59

桃園綠色消費樂購月還有3場 別錯過A好康的機會

2019-05-18 21:52

台鐵宜線慶百年 「機關車女王」巡遊！開放售票

2019-05-18 23:57

影／九九峰可愛世界動土 打造東南亞最大天網鳥園

2019-05-18 18:57

脫貧靠從軍 新北社會局鼓勵中、低收入戶投筆從戎

2019-05-18 16:46

英倫風雙層扭蛋巴士來了 王惠美帶頭玩起扭蛋

2019-05-18 19:54

光頭時尙節行銷韓國瑜或商圈？ 議員和高市府各有看法

2019-05-18 18:14

義消救災能力檢測 高市獲滿百特優

2019-05-18 20:20

影／用生命換種子 林業採種員辛苦又危險一度沒落

2019-05-19 07:52

綠島千人海上長泳今早登場 歌手陳昇也來

2019-05-19 09:58

桃市校園首創 內壢國中食物銀行像便利店

2019-05-18 23:17

鄭文燦：博物館不只典藏或專家研究 每人都是博物學家

2019-05-18 20:33

日遊客驚見碧潭草地被噴漆 水利局緊急補救

2019-05-19 13:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top