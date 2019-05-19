綠能加公益 弱勢商家受助太陽能發電年省逾2萬

2019-05-19 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



「六心廚房」屋頂架設完成太陽能發電設備，每年可省逾2萬元電費，對減少開銷不無小補。圖/葉宜津服務處提供 分享 facebook

台灣再生能源推動聯盟等團體舉辦綠能工作坊，今帶領學員親手為公益組織台南六甲「六心廚房」架設太陽能發電設備，未來每年可省逾2萬元電費，除讓學員學習實作，更為推動偏遠地區再生能源與地方創生產業發展盡分心力。

社團法人台灣心意全人關懷協會「六心廚房」於民國105年7月在六甲區開設第一間實體店面，除聘請曾接受牧德關懷協會烘焙課程訓練的新住民、弱勢家庭擔任正式員工，還有弱勢學生打工。

難得的是，更使用在地小農生產的鮮奶與農產品為食材，製作出來的糕點，受到不少民眾喜愛，每月收入扣除薪水及廚房開銷，其餘均回饋社區公益，包括舉辦健康講座、送月餅給弱勢家庭等。

不過，因廚房用電量高，平均每期電費達2萬元，對協會來說也是一筆開銷，經台灣再生能源推動聯盟等團體邀請勁多科技等廠商，贊助3kw太陽能設備，並舉辦再生能源工作坊，邀請熱心的民眾學習再生能源知識，並且一起合作施工。因為廚房已經用到每度5.05元的電費級距，3kw太陽能設備每月可提供360度電，可節省1千8百元的電費、每年節省約2萬2千元電費。

目前是立法院再生能源促進聯誼會會長的立委陳曼麗表示，期待六心廚房公益綠能，除協助減少公益廚房能源支出之外，也可以做為社區的再生能源示範點，讓大家更了解再生能源科技。