柳營奇美醫院經陰道腹腔鏡手術切除子宮 隔天即可下床

2019-05-19 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



40多歲女子為長期經血量多及經痛所苦，經柳營奇美醫院診斷為子宮體肌線症，以醫師經陰道自然孔腹腔鏡全子宮切除，幾乎無疼痛感，隔天即可下床活動。

柳營奇美婦產部主治醫師何坤達表示，該患者前1天住院，隔天開刀，所有步驟完全經陰道以腹腔鏡手術完成，評估子宮約14.5公分，重850公克，隔天拔除尿管即下床，恢復情況迅速。

何謂自然孔手術？何坤達說，自然孔是指天然形成的孔道，像口腔、膀胱直腸等，自然孔手術即是經由打開這些孔道，器械可經由這些孔道進行診斷及手術。在婦產科來說，就是經由陰道進入腹腔，陰道穹窿打開之後可以直通腹腔，腹腔鏡器械可由此進出施行手術動作。手術完成之後表面看不到任何傷口，此手術維持了傳統腹腔鏡之優點，手術視野放大，腹腔沾黏機率低。

何坤達說，經陰道自然孔腹腔鏡子宮切除，其手術完全經由陰道內進行，體表看不到傷口，疼痛感輕微，術後恢復快，能更快回到正常生活或職場崗位，但若有手術需求仍需術前評估，且須負擔部分自費衛材項目。