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六房媽祖雨中起駕天光乍現 王金平直呼神靈顯赫

2019-05-19 09:03聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

六房媽祖今晨從虎尾紅壇起駕，有意參選總統的立委王金平恭送六房媽祖「搬新家」。記者...
六房媽祖今晨從虎尾紅壇起駕，有意參選總統的立委王金平恭送六房媽祖「搬新家」。記者蔡維斌／攝影
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國內唯一「有神無廟」列屬國家重要民俗的雲林縣六房媽祖今天過爐「搬新家」，有意參選總統的王金平，一大清早六點就抵達虎尾鎮六房媽祖紅壇，引燃起馬炮，恭送媽祖起駕，沒想到原本雨勢不停，媽祖一駕則天光乍現，由雨轉晴，王金平直呼神靈顯赫，也祈求六房媽保佑萬民，讓他順利當選總統，為國家奉獻心力。

雲林縣六房媽祖是國內唯一沒有固定廟宇供奉的媽祖，每年由斗南股、過溪股、土庫股、五間厝股、大北勢股共5股17小爐36庄頭的信徒擲筊選出爐主，再建造紅壇（臨時廟）輪流供奉，媽祖年年「搬家」，都會有超過10萬信眾隨香，成為地方重要宗教民俗盛會，被文化部列為國家重要民俗。

今天清晨六點，六房媽從虎尾鎮過溪股的大庄紅壇，移駕到斗南股新厝寮的紅壇「新家」，徒步路程超過20公里，有意參選下屆總統的王金平也參加六房媽過爐移駕盛事。

虎尾紅壇今晨天未亮時就擠滿送駕民眾，過溪中軍團吹響哨角，恭迎媽祖上轎，隨後由雲林縣長張麗善和前立法院長王金平、立委劉建國、前立委張嘉郡、水利會長林文瑞及各股爐主等人共同引燃起馬炮。

媽祖起駕前仍雨勢不斷，令大家擔心，不料，在三响起馬炮之後，頓時烏雲飛散，天光乍現，由雨轉晴，在場的人都感驚奇。

掌轎送駕的王金平也說，六房媽祖每年過爐移駕新紅壇，已傳為地方重要宗教盛事，今天特來感恩六房媽祖守護地方，庇佑萬眾，期待媽祖神威繼續幫助台灣。

王金平說，大家都看到原本雨勢綿綿，媽祖一起駕，天空即刻放晴，無風無雨，顯示媽祖靈感，所以他也祈求六房媽祖能保佑他參加這次總統選舉能順利圓滿成功，將來讓他能為國家安全、社會治安、經濟發展奉獻心力。

六房媽今晨從虎尾鎮起駕到斗南鎮新建的紅壇，另一位有意參選總統的郭台銘則選擇在斗南的半途迎駕，郭、王同樣來雲林迎送媽祖，卻各自選擇不同迎駕的時間和地點，刻意錯開，王不見王。

立委王金平祈求六房媽祖保佑他參加總統選舉能順利成功。記者蔡維斌／攝影
立委王金平祈求六房媽祖保佑他參加總統選舉能順利成功。記者蔡維斌／攝影
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六房媽祖今晨從虎尾紅壇起駕，有意參選總統的立委王金平恭送六房媽祖「搬新家」。記者...
六房媽祖今晨從虎尾紅壇起駕，有意參選總統的立委王金平恭送六房媽祖「搬新家」。記者蔡維斌／攝影
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六房媽祖今晨從虎尾紅壇起駕，有意參選總統的立委王金平及各界人士共同引燃起馬炮。記...
六房媽祖今晨從虎尾紅壇起駕，有意參選總統的立委王金平及各界人士共同引燃起馬炮。記者蔡維斌／攝影
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六房媽祖今晨從虎尾紅壇起駕，有意參選總統的立委王金平和各界共同引燃起馬炮。記者蔡...
六房媽祖今晨從虎尾紅壇起駕，有意參選總統的立委王金平和各界共同引燃起馬炮。記者蔡維斌／攝影
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列屬國家重要民俗的雲林縣六房媽祖今晨從虎尾紅壇起駕，徒步到斗南的新紅壇。記者蔡維...
列屬國家重要民俗的雲林縣六房媽祖今晨從虎尾紅壇起駕，徒步到斗南的新紅壇。記者蔡維斌／攝影
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六房媽祖今晨從虎尾紅壇起駕，有意參選總統的立委王金平和雲林縣長張麗善等人，恭送六...
六房媽祖今晨從虎尾紅壇起駕，有意參選總統的立委王金平和雲林縣長張麗善等人，恭送六房媽祖「搬新家」。記者蔡維斌／攝影
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