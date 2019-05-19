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影／清甜好吃！嘉義布袋「龍虎石斑」整尾帶回家

2019-05-19 08:26聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣布袋觀光魚市業者蔡榮彬養殖石斑魚多年，近年改養殖的「龍虎石斑」，餵養天然海魚，為強調產地便宜特色，鼓勵顧客遊布袋「整尾」帶回家，價格僅約市價一半，許多老饕買回嘗鮮後，大讚鮮甜好吃，成為布袋觀光漁市另一暢銷商品。

每年4月到10月是嘉義縣布袋鎮旅遊旺季，遊客不僅可遊高跟鞋教堂、好美寮拍3D彩繪，還能搭船澎湖，但旅遊結束、返鄉前，許多遊客都想買些海鮮伴手禮又擔心不新鮮，布袋迦南海陸牛肉麵店老闆陳怡樵建議，到布袋觀光漁市買一尾「龍虎斑」回家，絕對能感受最新鮮海味。

陳怡樵說明，「龍虎斑」是龍膽石斑和虎斑魚人工培育種，肉質細嫩、清甜，因為罹病率低、成本相對降低，布袋養殖業者自養、自售，每當友人來訪，他都買一尾龍虎斑贈送，朋友們不僅稱讚好吃，整尾拿起來拍照也很有氣勢。

養殖業者蔡榮彬從小跟父親養石斑魚，近年改養「龍虎斑」，他為增加魚活動空間，2公頃養殖場內，每次僅放養約2500尾龍虎斑，都採魚蝦混養，為讓養殖魚就像野生，不餵養飼料，每天購買新鮮小海魚，每尾龍虎斑從2公分小魚苗養到45公分大，需養殖1年半以上。

「到嘉義布袋就要吃海鮮！」蔡榮彬表示，龍虎斑肉質鮮嫩、Q彈，比龍膽石斑更適合家庭料理，一般處理好的魚肉，每台斤市價約400到800元，為了推展產地觀光，他「整尾便宜賣」，遊客到布袋漁市產地採購整尾，約只需市價一半。

他說，將活魚現場處理，看似一整尾魚，但實際上已完成處理，消費者帶回去只要將魚頭分開、1魚2吃，魚頭煮湯，魚肉抹鹽、加蔥薑蒜清蒸15到20分鐘立即新鮮上桌。

龍虎斑是龍膽石斑和虎斑育種人工培育，因為罹病率低、成本相對降低。記者卜敏正／攝影
龍虎斑是龍膽石斑和虎斑育種人工培育，因為罹病率低、成本相對降低。記者卜敏正／攝影
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蔡榮彬現場處理活魚，看似一整尾魚，但實際上已完成處理，消費者拿起來拍照氣勢頗佳。...
蔡榮彬現場處理活魚，看似一整尾魚，但實際上已完成處理，消費者拿起來拍照氣勢頗佳。記者卜敏正／攝影
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嘉義布袋鎮觀光漁市場的「龍虎石斑」，產地價最便宜。記者卜敏正／攝影
嘉義布袋鎮觀光漁市場的「龍虎石斑」，產地價最便宜。記者卜敏正／攝影
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