百年老店舊振南烘焙賽 鼓勵學生用在地食材做漢餅

2019-05-19 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



台灣百年餅店「舊振南」迎接品牌成立130周年，在舊振南漢餅文化館舉辦第一屆漢餅烘焙新星選拔賽，邀台灣資深美食家徐天麟擔任評審，鼓勵年輕學子發展創意，研發更多漢餅口味及造型，比賽結果由台灣首府大學 學生組成的「首護隊」奪冠。

舊振南董事長李雄慶說，舊振南長年來堅持使用台灣當地食材，不僅帶動在地經濟，也因運送路程縮短，大幅降低產品製造的碳足跡，此次競賽主題也是運用台灣季節性在地食材與傳統漢餅做結合，希望傳遞給學生在製作食品時，也能保有節能減碳的環保意識。

比賽時來自全台烘焙相關科系超過40組同學的激烈競爭，在舊振南漢餅文化館一較高下，獲得第一名的是台灣首府大學，獲5萬元獎金，隊員們端出的創意中式糕點是以麻豆白柚為主要食材，將柚子酥做成台灣島造型，創意油酥類是用台南永康的菜脯、加上香菇絲、竹腸、豆包等素食食材，混合綠豆沙餡，外型選用紫地瓜做成芋頭酥螺旋造型，呈現美美漩渦效果。

舊振南除舉辦漢餅比賽外，也搭配網路微電影首播，即日起至5月30日止，在舊振南全台20個營業據點限量推出印有「幸福」兩字的綠豆椪，自己吃，增添幸福感，還可當「表白神器」贈送給心上人或親朋好友，享受美食也能傳遞濃濃的祝福情意。