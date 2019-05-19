悠遊台江社區博物館 祖孫重溫三合院生活

2019-05-19 07:56 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「台江就是一座博物館」，台南社大台江分校結合台江十六寮大廟，推動大廟興學，邀集鄉親師生，爬梳在地文物及故事，營造在地老厝成為孩子放學後的文化體驗館。台江社區博物館走讀活動，帶著學員造訪十三佃鄭家老厝，阿嬤帶著女兒及孫女一起重溫童年時光，體驗阿嬤在三合院的童年生活。

10多名學員在達人解說下，走讀十三佃鄭家老厝，有親子、夫妻同行，更有阿嬤帶著女兒及孫女，祖孫三代悠遊在老厝三合院的庭前院後，聆聽耆老介紹電土燈、玩野莧鬥牛、彈珠及尪仔標，欣賞魚木花開的美麗，老青少同樂。

「我小時候也是住三合院」台江粉彩班學員葉阿嬤興奮的說，她特別帶女兒、孫女來參加，回味童年時光，參觀鄭家老厝，同時讓孩子及孫女認識自己以前的童年生活，童年往事也紛紛湧上心頭。

董媽媽表示，第一次帶小孩參加台江社區博物館走讀活動，認識以前人的生活器具，很訝異鄭家族人可以將台江農村古物保存得這麼好，連一些老簿子都能留下來。她說，能將以前的生活或讀書故事，分享給現代小孩，真的很有趣。

社大台江分校執行長吳茂成說，台南市安南區古稱台江，先民搭寮興社，二次移民，傳承台江十六寮的拓墾文化；為發揚傳承台江文化，大廟興學運動特別開辦「台江民俗文化種子師資班」，陪伴鄉親共同調查整理社區文物，營造台江社區博物館家族，協助學校及社區推動台江文化體驗教育。