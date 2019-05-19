影／用生命為台灣林業保種 正妹攀30公尺大樹採種

2019-05-19 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



國土造林需要採集優良種子育苗，「林業採種員」因必須爬到高大樹木上，被視為是「用生命換種子」，早年都以男性原住民擔任居多，國內少見的兩名女性林業採種員，今年才23歲的吳佩芬和29歲柯雅韻，身材嬌小，卻藝高人膽大，日前在中興大學新化林場挑戰最高紀錄，攀30公尺高的小葉桃花心木採集種子，兩人說，先接觸攀樹後，再投入結合興趣和專業的工作，外人看來危險又辛苦，她們卻覺得很有成就感。

身上掛滿引繩、主繩、安全腰帶、安全短繩、扣環、扣掛等裝備，拋繩掛住樹枝確定安全後，吳佩芬和柯雅韻先後身手俐落地攀上高大的樹木，踩著樹枝移動，手上是一把長臂剪，兩人一高一低相互合作進行採集種子，兩人都參加爬樹社團，經人介紹才投入這份從未曾聽過的工作。

「沒想到爬樹也可以當工作」！吳佩芬去年才從屏科大植物醫學系畢業，在大三接觸攀樹後，有人介紹「採種員」工作，她一畢業就馬上應徵，一年多來已爬過無數大樹，尢其是每年八月至隔年一月是主要採種期，幾乎天天都要待在樹上採種子。

柯雅韻是成大環境工程系畢業，原從事環境工程工作，但長期坐在辦公室，並不適合自己，她說，自己個性比較「野」，上班多年一直想要尋找適合自己興趣的工作，以前沒聽過採種員工作，在接觸攀樹後，有人介紹，二話不說立刻辭職投入，比佩芬晚幾個月，目前兩人是工作上的好搭擋。

「最大阻力是家人擔心安全」！吳佩芬說，跟家人說要爬樹當採種員，媽媽擔心安全，一開始很反對，花最多力氣是說服媽媽點頭，父親是支持她自己的興趣；柯雅韻也說，父母親都沒有意見，只要她有興趣就好。至於同學大概沒人知道她們從事這份工作

兩人表示，從事這分工作的風險，不是怕摔下樹，因只要綁好安全繩，就不會有意外，最常遇到是會誤踩螞蟻窩，尤其是樹上的鳥巢蕨，常有螞蟻築巢，就要注意避開，另外最怕的是遇上虎頭蜂，一旦看到蜂群開始集結，就要馬上爬下樹躲開。