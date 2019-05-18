台南永康一陣大雨 部分低窪路段積水

2019-05-18 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市永康區晚間8點左右下起豪雨，雨勢在8點半過後加大，造成中山南路、永大路、永二街、南灣街等較低窪的部分路段積水，汽機車行駛不斷濺起水花，衝向路邊民宅與路過騎士。