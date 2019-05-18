親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

鴻海帶頭加薪解決低薪？郭台銘這麼回應

台南永康一陣大雨 部分低窪路段積水

2019-05-18 21:04聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市永康區晚間8點左右下起豪雨，雨勢在8點半過後加大，造成中山南路、永大路、永二街、南灣街等較低窪的部分路段積水，汽機車行駛不斷濺起水花，衝向路邊民宅與路過騎士。

還好雨勢斷斷續續，永康警分局員警表示， 目前大雨時起時停，南灣街等路段接獲民眾通報積水，到場時水就退了，但有汽機車疑因大雨，視線不良，不慎發生車禍，呼籲民眾大雨時減速慢行。

台南市永康區永大路、中山南路等部分路段晚間因陣陣豪雨積水。記者周宗禎/攝影
台南市永康區永大路、中山南路等部分路段晚間因陣陣豪雨積水。記者周宗禎/攝影
分享
台南市永康區永大路、中山南路等部分路段晚間因陣陣豪雨積水。記者周宗禎/攝影
台南市永康區永大路、中山南路等部分路段晚間因陣陣豪雨積水。記者周宗禎/攝影
分享

車禍豪雨

相關新聞

影╱92歲寶島歌王文夏永成戲院登台 粉絲擠爆會場

2019-05-18 18:57

全球首辦博物館馬拉松 故宮南院相約每年五一八

2019-05-18 18:51

芒果行道樹開放「卡檨仔」 好吃的土芒果令人回味

2019-05-18 16:26

真不是蓋的 台南義消救災能力測驗蟬聯特優

2019-05-18 15:28

雲林六房媽祖明天「搬新家」 郭台銘將專程來相送

2019-05-18 14:23

感念故鄉栽培 台北市雲林同鄉會連13年返鄉義診

2019-05-18 13:59

YoungMaker競賽 今年首度移師雲林登場

2019-05-18 13:42

阿里山下大雨 阿里山公路再度中斷林鐵支線停駛

2019-05-18 12:12

林內紫斑蝶路跑登場 選手風雨無阻不減熱情

2019-05-18 12:06

市區夾娃娃擺放情趣用品 斗六警分局清查

2019-05-18 11:38

全台唯一西港刈香列國定民俗 「王府行儀」列市定民俗

2019-05-18 10:42

陳吉仲視察大義崙排水 雲林水利會提出多項改善方案

2019-05-18 09:48

六房媽過爐明天早上6點發炮過爐 斗南警規劃替代道路

2019-05-18 09:47

影／布袋戲結合音樂劇顛覆傳統 還被寫成碩士論文

2019-05-18 07:47

台南首件漁電共生案 審查退回

2019-05-17 23:39

台南七股居民：漁電共生毀生計

2019-05-17 23:36

南美館「開門」來看寶島長春圖

2019-05-17 23:25

變蚊子館？ 故宮南院拿數據回應

2019-05-17 23:22

台南市美術館成人氣打卡點 知名「寶島長春圖」將登場

2019-05-17 22:32

南市府編授權費105萬元預算 讓長輩歡唱免關鐵門

2019-05-17 22:32

嘉市文化公園半年3童受傷 議員要求暫關閉

2019-05-17 22:26

北港飛龍團典藏的百年刺繡龍身 可望列為國家古物保存

2019-05-17 19:30

台南首件漁電共生專區 審查結果：退件再修正

2019-05-17 19:27

台南漁電共生專區審查照開 議員不滿：有這麼急嗎？

2019-05-17 17:07

阿里山春茶比賽出爐 6月2日梅山公園停車場辦展售會

2019-05-17 17:06

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

高雄路現天坑！病灶抓半天 韓國瑜推路平遇危機

2019-05-18 10:00

少女胡茵夢單車照太驚艷！成鹿港攝影展大亮點

2019-05-18 07:47

雲林六房媽祖明天「搬新家」 郭台銘將專程來相送

2019-05-18 14:23

苗栗西濱後龍路段 槽車起火

2019-05-18 09:05

荔枝椿象襲捲彰化縣 員林火車站和校園都有蟲蟲危機

2019-05-18 16:05

宜蘭鐵路通車100周年 蒸汽火車下個月要來了

2019-05-18 13:12

阿里山下大雨 阿里山公路再度中斷林鐵支線停駛

2019-05-18 12:12

六房媽過爐明天早上6點發炮過爐 斗南警規劃替代道路

2019-05-18 09:47

暨大土石流學生受困 奧萬大路斷明天封園

2019-05-18 16:55

楊英風、貝聿銘相繼辭世 2人傑作工藝文化館成南投地標

2019-05-17 22:30

風禾公園遇豪雨「受災」 桃市府急封園修復

2019-05-18 16:27

金門晚間雷電交加 43年歷史的呂氏宗祠遭雷擊毀損

2019-05-18 01:06

麥金路違規左轉安樂路 基隆每天告發20多件

2019-05-17 23:22

落實吹哨者條款 鄭文燦：檢舉成案獎金提高到5成

2019-05-18 17:08

影／標哥顏清標搭藍寶堅尼跑車體驗賽車快感 他說刺激

2019-05-18 12:50

影╱台東校園「菩提樹」生出水？民眾：好像真的一樣！

2019-05-18 11:48

新豐坑子口橋路基塌陷 封閉搶修中

2019-05-18 11:44

影／苗栗復刻版鐵馬進香到北港 今雨中出發

2019-05-18 08:32

真不是蓋的 台南義消救災能力測驗蟬聯特優

2019-05-18 15:28

影／通霄海水養殖專區爭取年底標租 擬推「魚電共生」

2019-05-17 21:51

下水道破洞或積泥過多 高市砸重本清淤大作戰

2019-05-17 23:19

新豐鄉及竹北淹水 國軍在泥水中協助災後復原

2019-05-18 11:27

一次玩遍屏東27個博物館 518國際博物館日才有

2019-05-18 15:24

台南市美術館成人氣打卡點 知名「寶島長春圖」將登場

2019-05-17 22:32

海洋風電第二階段今開工 台灣首座達商業規模離岸風場

2019-05-18 11:03

新豐鄉瓜田泡水損失慘重 農民：政府補助根本不夠

2019-05-18 16:33

影╱侯友宜也用念力？發功讓掌上無人機起飛

2019-05-18 12:47

芒果行道樹開放「卡檨仔」 好吃的土芒果令人回味

2019-05-18 16:26

台中公幼公托拚倍增 4年要設180班

2019-05-18 15:31

捷運三鶯延伸八德 交通部通過 拚年底政院核定

2019-05-17 22:50

媽祖護會考 遶境經過考場將「肅靜」

2019-05-17 23:44

影╱疑因大雨淘空路基自來水管破裂 新豐鄉路面裂開冒水

2019-05-18 18:40

影╱92歲寶島歌王文夏永成戲院登台 粉絲擠爆會場

2019-05-18 18:57

呂洞賓廟捐7輛救護車 消防局：柯P很重視到院前救護

2019-05-18 13:34

金山爭設監視器 侯友宜：裝太多侵害隱私 我是專家

2019-05-18 19:40

防暴雨形成「天坑」！ 北市議員要求加強探測不明管線

2019-05-17 21:47

「萬里不能只有萬里蟹」 侯友宜：多發展小農產業

2019-05-18 19:47

影╱新竹大雨成災 國軍派出140官兵協助清理環境

2019-05-18 17:37

影╱糖鐵全台第一條載客線 新營鹽水線慶110周年

2019-05-18 19:41

美食新天地／烤肉飯．丼飯噴香 肉量驚人 食客爆滿

2019-05-18 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top