糖鐵全台第一條載客線 新營鹽水線慶110周年

2019-05-18 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



全台糖業鐵路第一條經營載客的營業線「新營─鹽水線」，今年5月20日將屆滿110周年。新營社大、台灣千里步道協會與台糖等相關單位今天提前慶生，也預告「糖鐵國家級綠道計畫」的啟動，期待能夠喚起社會大眾對糖鐵珍貴歷史的記憶，進而促使相關單位重視保存，也能帶動觀光發展。

新營鐵道文化園區主任吳明城表示，全台糖鐵第一條經營載客的營業線「新營─鹽水線」，由1909年5月20日開始營運，全長8.7公里，到1979年結束；民國106年糖鐵新營至鹽水線由新營車站至中興車站復駛，路線約1公里，周六、日時，遊客可由新營車站搭乘觀光五分車一路坐到目前尚行駛中的柳營八老爺車站，也就是由民國92年開始行駛的八翁線。每天則由中興車站發車到八老爺站。

台灣千里步道協會執行長周聖心表示，歷經鐵道保存運動的倡議，為保存及活化珍貴的糖業歷史，行政院已在去年4月日核定糖業鐵道為「國家級綠道」七大主題軸線之一。期待能將「糖業鐵道」串連沿線「糖廠」與周邊設施，已經失去的不一定要全部搶救回來，但還在的不要再失去，將糖鐵周邊既有的道路規畫為自行車路線，達到「兩鐵（鐵道、鐵馬）並行，古蹟活化」目標，相信糖鐵國家級綠道的啟動能為台灣保留珍貴的百年文化資產。

活動今天下午在新營鐵道文化園區中興車站登場，邀請推動國家級綠道的國發會前副主委曾旭正、立委蘇治芬、葉宜津、市長黃偉哲、台糖副總洪火文及曾駕駛勝利號行駛糖鐵營業線的92歲司機員陳景春，中華民國鐵道文化協會理事劉俊宏、鐵道文化專家許乃懿醫師及關心糖鐵綠道的民眾共同參加。

台糖表示，糖業的發展可追溯至荷蘭時期，至日治時期由夏威夷引進的輕便鐵道開始載運著一車車甘蔗穿梭於糖廠與蔗田，開啟現代化製糖技術，產業發展期間曾占臺灣出口貿易7成。四通八達的糖業鐵道串連了西部平原人口聚集處，除載運糖產「原料線」，也經營載客的「營業線」，而新營因位於樞紐位置，成為鹽糖業運輸的集散中心。除了運輸物產及旅客的重要功能外，由新營糖廠延伸出的八翁線（現指的八翁線為觀光五分車的營運路段）更屬戰後因軍事考量而興建的「南北平行預備線」之其中一段。