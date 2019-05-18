親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

145條土石流紅色警戒！台中南投高雄等部分民眾應撤離

4K才剛要被普及 各大廠卻急推「8K電視」原因曝光

92歲寶島歌王文夏永成戲院登台 粉絲擠爆會場

2019-05-18 18:57聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

高齡92歲的國寶級歌王文夏，今天率新一代「文夏四姐妹」文香、紀露霞、于櫻櫻、林秀珠，在75年歷史的台南鹽水永成戲院舉行「寶島歌人會」，憶當年、暢談40-60年代台語流行歌曲發展，並演唱多首膾炙人口的台灣歌謠，同時也為5月20日生日的文夏提前歡慶92歲生日。

永成戲院以「寶島系列」為主題，邀請當年紅極一時的歌星藝人，一起憶當年回顧台語流行歌曲，另外也由年輕一輩的樂團，重新演繹耳熟能詳的台語經典好歌。系列活動第一波「寶島歌人會─歌王歌后鬥嘴鼓」打頭陣，邀請國寶級音樂人文夏，以及青春歌后文香、寶島歌后紀露霞、梨花歌后于櫻櫻、民謠歌后林秀珠作為首場演出嘉賓， 今天下午在永成戲院登台獻唱，原有300個座位擠入逾500人，有從台中包遊覽車，也有嘉義人家族包車專程趕來一睹歌王、歌后風采。

文香、紀露霞、于櫻櫻、林秀珠以「鬥嘴鼓」的方式，暢談40-60年代台語流行歌曲發展，並穿插演唱多首膾炙人口的台灣歌謠，

林秀珠說，她17歲時隨著許石老師巡迴全台進行寶島歌謠宣傳時，就曾經登上永成戲院舞台，如今重回舊地，年齡數字是倒過來，已年近70歲。文香也說，文夏不只是會唱歌，民國51年拍攝了第一部電影，為宣傳電影，她與文夏便曾到永成戲院宣傳。

最後壓軸由文夏演唱經典台灣歌謠「黃昏的故鄉」，博得如雷掌聲。文夏提到他高齡92歲的養生之道，竟然是喝高粱酒和吃麻辣鍋，以及喝咖啡加4包砂糖，他至今的生活模式仍然十足的「青春」，時常一個人跑去西門町看電影。最後他與現場歌迷共同合唱和等名曲，歌迷們也共同為5月20日生日的文夏老師慶生，場面溫馨感人。

文化局長葉澤山表示，2012年獲金曲獎特別貢獻獎的文夏老師，一生出過近百張唱片，錄製約1200首台語歌曲，開過上萬場演唱會，文夏老師的音樂人生，幾乎等同台語歌的全盛時期，往昔在歌壇有「北洪一峰，南文夏老師」。文夏老師1928年生於台南麻豆，本名王瑞河，筆名愁人，只要談到台語歌，就不能不提到文夏，他代表了中年台灣人對40-60年代台語歌時代的集體記憶。

文夏高中時就創作第一首歌〈漂浪之女〉，之後以〈黃昏的故鄉〉、〈媽媽請妳也保重〉等曲成為第一位帶動台語唱片流行的寶島歌王。1962年文夏第一部主演的電影是郭南宏導演的歌唱片《台北之夜》，其演唱會式的隨片登台，在當年成了票房保證，經過11年巡迴演唱，文夏紅遍寶島奠定「寶島歌王」的地位。

「文夏」不只是寶島歌王，更是電影明星、編劇及電影投資者，在歌壇半世紀所創作歌曲及出版唱片走紅的數量堪稱台灣歌壇的第一人。文夏也組織臺灣第一個流行樂團，與四位甜美的長髮女孩，文香、文鳳、文雀、文鶯，組成一鳳四凰的文夏老師四姊妹合唱團，文香後來更成為文夏的妻子），四處巡迴登台演唱，台南市文化局今天邀約四位歌后文香、紀露霞、于櫻櫻、林秀珠組成新文夏四姐妹，再次登台獻唱。

高齡92歲的國寶級歌王文夏（左三）今天率新一代「文夏四姐妹」文香、紀露霞、于櫻櫻...
高齡92歲的國寶級歌王文夏（左三）今天率新一代「文夏四姐妹」文香、紀露霞、于櫻櫻、林秀珠，在台南永成戲院登台。記者吳淑玲／攝影
分享
台南文化局今天在永成戲院舉辦「寶島系列」活動，並為高齡92歲國寶級歌王文夏慶生。...
台南文化局今天在永成戲院舉辦「寶島系列」活動，並為高齡92歲國寶級歌王文夏慶生。圖／台南文化局提供
分享
台南永成戲院以「寶島系列」為主題，邀請文夏和新一代文夏四姐妹登台，粉絲擠爆會場。...
台南永成戲院以「寶島系列」為主題，邀請文夏和新一代文夏四姐妹登台，粉絲擠爆會場。圖／台南文化局提供
分享
高齡92歲的國寶級歌王文夏（右）今天在台南永成戲院登台，高歌「黃昏的故鄉」引來滿...
高齡92歲的國寶級歌王文夏（右）今天在台南永成戲院登台，高歌「黃昏的故鄉」引來滿堂彩 。記者吳淑玲／攝影
分享

台語電影文化局

相關新聞

糖鐵全台第一條載客線 新營鹽水線慶110周年

2019-05-18 19:41

芒果行道樹開放「卡檨仔」 好吃的土芒果令人回味

2019-05-18 16:26

真不是蓋的 台南義消救災能力測驗蟬聯特優

2019-05-18 15:28

雲林六房媽祖明天「搬新家」 郭台銘將專程來相送

2019-05-18 14:23

感念故鄉栽培 台北市雲林同鄉會連13年返鄉義診

2019-05-18 13:59

YoungMaker競賽 今年首度移師雲林登場

2019-05-18 13:42

阿里山下大雨 阿里山公路再度中斷林鐵支線停駛

2019-05-18 12:12

林內紫斑蝶路跑登場 選手風雨無阻不減熱情

2019-05-18 12:06

市區夾娃娃擺放情趣用品 斗六警分局清查

2019-05-18 11:38

全台唯一西港刈香列國定民俗 「王府行儀」列市定民俗

2019-05-18 10:42

陳吉仲視察大義崙排水 雲林水利會提出多項改善方案

2019-05-18 09:48

六房媽過爐明天早上6點發炮過爐 斗南警規劃替代道路

2019-05-18 09:47

影／布袋戲結合音樂劇顛覆傳統 還被寫成碩士論文

2019-05-18 07:47

台南首件漁電共生案 審查退回

2019-05-17 23:39

台南七股居民：漁電共生毀生計

2019-05-17 23:36

南美館「開門」來看寶島長春圖

2019-05-17 23:25

變蚊子館？ 故宮南院拿數據回應

2019-05-17 23:22

台南市美術館成人氣打卡點 知名「寶島長春圖」將登場

2019-05-17 22:32

南市府編授權費105萬元預算 讓長輩歡唱免關鐵門

2019-05-17 22:32

嘉市文化公園半年3童受傷 議員要求暫關閉

2019-05-17 22:26

北港飛龍團典藏的百年刺繡龍身 可望列為國家古物保存

2019-05-17 19:30

台南首件漁電共生專區 審查結果：退件再修正

2019-05-17 19:27

台南漁電共生專區審查照開 議員不滿：有這麼急嗎？

2019-05-17 17:07

阿里山春茶比賽出爐 6月2日梅山公園停車場辦展售會

2019-05-17 17:06

雲林縣去年家暴通報案件3801件 同居男女朋友個案增多

2019-05-17 14:52

兒童遊具成血滴子 5歲童頭皮被割出8公分傷口

2019-05-17 14:51

台南後鎮抽水站完工運轉 後壁易淹水區有解

2019-05-17 14:43

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

高雄路現天坑！病灶抓半天 韓國瑜推路平遇危機

2019-05-18 10:00

少女胡茵夢單車照太驚艷！成鹿港攝影展大亮點

2019-05-18 07:47

苗栗西濱後龍路段 槽車起火

2019-05-18 09:05

雲林六房媽祖明天「搬新家」 郭台銘將專程來相送

2019-05-18 14:23

荔枝椿象襲捲彰化縣 員林火車站和校園都有蟲蟲危機

2019-05-18 16:05

宜蘭鐵路通車100周年 蒸汽火車下個月要來了

2019-05-18 13:12

阿里山下大雨 阿里山公路再度中斷林鐵支線停駛

2019-05-18 12:12

六房媽過爐明天早上6點發炮過爐 斗南警規劃替代道路

2019-05-18 09:47

楊英風、貝聿銘相繼辭世 2人傑作工藝文化館成南投地標

2019-05-17 22:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top