92歲寶島歌王文夏永成戲院登台 粉絲擠爆會場

2019-05-18 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



高齡92歲的國寶級歌王文夏，今天率新一代「文夏四姐妹」文香、紀露霞、于櫻櫻、林秀珠，在75年歷史的台南鹽水永成戲院舉行「寶島歌人會」，憶當年、暢談40-60年代台語流行歌曲發展，並演唱多首膾炙人口的台灣歌謠，同時也為5月20日生日的文夏提前歡慶92歲生日。

永成戲院以「寶島系列」為主題，邀請當年紅極一時的歌星藝人，一起憶當年回顧台語流行歌曲，另外也由年輕一輩的樂團，重新演繹耳熟能詳的台語經典好歌。系列活動第一波「寶島歌人會─歌王歌后鬥嘴鼓」打頭陣，邀請國寶級音樂人文夏，以及青春歌后文香、寶島歌后紀露霞、梨花歌后于櫻櫻、民謠歌后林秀珠作為首場演出嘉賓， 今天下午在永成戲院登台獻唱，原有300個座位擠入逾500人，有從台中包遊覽車，也有嘉義人家族包車專程趕來一睹歌王、歌后風采。

文香、紀露霞、于櫻櫻、林秀珠以「鬥嘴鼓」的方式，暢談40-60年代台語流行歌曲發展，並穿插演唱多首膾炙人口的台灣歌謠，

林秀珠說，她17歲時隨著許石老師巡迴全台進行寶島歌謠宣傳時，就曾經登上永成戲院舞台，如今重回舊地，年齡數字是倒過來，已年近70歲。文香也說，文夏不只是會唱歌，民國51年拍攝了第一部電影，為宣傳電影，她與文夏便曾到永成戲院宣傳。

最後壓軸由文夏演唱經典台灣歌謠「黃昏的故鄉」，博得如雷掌聲。文夏提到他高齡92歲的養生之道，竟然是喝高粱酒和吃麻辣鍋，以及喝咖啡加4包砂糖，他至今的生活模式仍然十足的「青春」，時常一個人跑去西門町看電影。最後他與現場歌迷共同合唱和等名曲，歌迷們也共同為5月20日生日的文夏老師慶生，場面溫馨感人。

文化局長葉澤山表示，2012年獲金曲獎特別貢獻獎的文夏老師，一生出過近百張唱片，錄製約1200首台語歌曲，開過上萬場演唱會，文夏老師的音樂人生，幾乎等同台語歌的全盛時期，往昔在歌壇有「北洪一峰，南文夏老師」。文夏老師1928年生於台南麻豆，本名王瑞河，筆名愁人，只要談到台語歌，就不能不提到文夏，他代表了中年台灣人對40-60年代台語歌時代的集體記憶。

文夏高中時就創作第一首歌〈漂浪之女〉，之後以〈黃昏的故鄉〉、〈媽媽請妳也保重〉等曲成為第一位帶動台語唱片流行的寶島歌王。1962年文夏第一部主演的電影是郭南宏導演的歌唱片《台北之夜》，其演唱會式的隨片登台，在當年成了票房保證，經過11年巡迴演唱，文夏紅遍寶島奠定「寶島歌王」的地位。