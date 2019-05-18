92歲寶島歌王文夏永成戲院登台 粉絲擠爆會場
高齡92歲的國寶級歌王文夏，今天率新一代「文夏四姐妹」文香、紀露霞、于櫻櫻、林秀珠，在75年歷史的台南鹽水永成戲院舉行「寶島歌人會」，憶當年、暢談40-60年代台語流行歌曲發展，並演唱多首膾炙人口的台灣歌謠，同時也為5月20日生日的文夏提前歡慶92歲生日。
永成戲院以「寶島系列」為主題，邀請當年紅極一時的歌星藝人，一起憶當年回顧台語流行歌曲，另外也由年輕一輩的樂團，重新演繹耳熟能詳的台語經典好歌。系列活動第一波「寶島歌人會─歌王歌后鬥嘴鼓」打頭陣，邀請國寶級音樂人文夏，以及青春歌后文香、寶島歌后紀露霞、梨花歌后于櫻櫻、民謠歌后林秀珠作為首場演出嘉賓， 今天下午在永成戲院登台獻唱，原有300個座位擠入逾500人，有從台中包遊覽車，也有嘉義人家族包車專程趕來一睹歌王、歌后風采。
文香、紀露霞、于櫻櫻、林秀珠以「鬥嘴鼓」的方式，暢談40-60年代台語流行歌曲發展，並穿插演唱多首膾炙人口的台灣歌謠，
林秀珠說，她17歲時隨著許石老師巡迴全台進行寶島歌謠宣傳時，就曾經登上永成戲院舞台，如今重回舊地，年齡數字是倒過來，已年近70歲。文香也說，文夏不只是會唱歌，民國51年拍攝了第一部電影，為宣傳電影，她與文夏便曾到永成戲院宣傳。
最後壓軸由文夏演唱經典台灣歌謠「黃昏的故鄉」，博得如雷掌聲。文夏提到他高齡92歲的養生之道，竟然是喝高粱酒和吃麻辣鍋，以及喝咖啡加4包砂糖，他至今的生活模式仍然十足的「青春」，時常一個人跑去西門町看電影。最後他與現場歌迷共同合唱和等名曲，歌迷們也共同為5月20日生日的文夏老師慶生，場面溫馨感人。
文化局長葉澤山表示，2012年獲金曲獎特別貢獻獎的文夏老師，一生出過近百張唱片，錄製約1200首台語歌曲，開過上萬場演唱會，文夏老師的音樂人生，幾乎等同台語歌的全盛時期，往昔在歌壇有「北洪一峰，南文夏老師」。文夏老師1928年生於台南麻豆，本名王瑞河，筆名愁人，只要談到台語歌，就不能不提到文夏，他代表了中年台灣人對40-60年代台語歌時代的集體記憶。
文夏高中時就創作第一首歌〈漂浪之女〉，之後以〈黃昏的故鄉〉、〈媽媽請妳也保重〉等曲成為第一位帶動台語唱片流行的寶島歌王。1962年文夏第一部主演的電影是郭南宏導演的歌唱片《台北之夜》，其演唱會式的隨片登台，在當年成了票房保證，經過11年巡迴演唱，文夏紅遍寶島奠定「寶島歌王」的地位。
「文夏」不只是寶島歌王，更是電影明星、編劇及電影投資者，在歌壇半世紀所創作歌曲及出版唱片走紅的數量堪稱台灣歌壇的第一人。文夏也組織臺灣第一個流行樂團，與四位甜美的長髮女孩，文香、文鳳、文雀、文鶯，組成一鳳四凰的文夏老師四姊妹合唱團，文香後來更成為文夏的妻子），四處巡迴登台演唱，台南市文化局今天邀約四位歌后文香、紀露霞、于櫻櫻、林秀珠組成新文夏四姐妹，再次登台獻唱。
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