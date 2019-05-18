西港刈香主軸之一 王府行儀成台南民俗資產

2019-05-18 20:11 中央社 台南18日電



由台南市西港慶安宮主辦的「西港刈香」已被指定為國家重要民俗。屬刈香活動三大主軸之一的「王府行儀」於今年4月登錄為台南市民俗類無形文化資產，保存傳統文化更上層樓。

西港慶安宮從17日晚間起舉辦為期3天的西港刈香文化季活動，台南市長黃偉哲在昨晚的陣頭之夜活動中，頒發「西港玉敕慶安宮王府行儀」無形文化資產登錄證書，表達對這項傳統文化的肯定。

台南市政府文化局今天指出，「王府行儀」是儒家儀禮與道教祭祀科儀的融合；「王府」為王爺代天巡狩期間辦公的「行臺」，相應而生的各項儀禮及排場就是「王府行儀」。在王醮中掌握各項儀程、課表運作，已成為台灣王爺信仰文化中不可缺少的要素。

文化局指出，依據慶安宮廟事簿，王府行儀自19世紀中葉便已存在，為西港刈香三大主軸（醮壇、王府、香陣）之一，也是台灣現存王府行儀中傳承最完整的；文化獨特性與嚴謹性在西港刈香中別具一格，是一項珍貴的無形文化資產。

西港慶安宮總幹事方一峰表示，「西港刈香文化季」活動除了武陣演出外，今晚還有太平歌清歌大會親演出。另外，中斷近10年的「三五甲鎮山宮文武郎君陣」，經年輕一輩成員奔走，在文化局文化資產管理處與慶安宮合力輔助下重新組陣演出。

「文武郎君」為佳里三五甲在地文陣，從首科西港刈香（1847年）即開始參與，不僅為全台獨一無二，更具悠久歷史，如今重新組陣演出，成員們傳承用心有目共睹。