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芒果行道樹開放「卡檨仔」 好吃的土芒果令人回味

2019-05-18 16:26聯合報 記者謝恩得╱即時報導

受到暖冬氣候異常影響，嘉義縣鹿草鄉往朴子的167線道路兩旁土芒果樹二次結果，鄉公所今天上午再度封路開放民眾「卡檨仔」採收土芒果，這次的土芒果比1個月前首次開放採果時還要大，民眾收穫滿滿，開心的不得了。

「卡檨仔」是鹿草鄉獨有的休閒活動，167線道從縣治特區至鹿草約3公里路段，兩旁有數百株土芒果行道樹，每年4月鹿草鄉公所封閉167線約2公里路段，開放民眾採果；今天雖然不時下著雨，還是有許多民眾攜家帶眷拿竹竿、爬梯、掛鉤和網子等各種工具來採收土芒果。

土芒果成熟的果實味道特別又好吃，檨仔青還可以醃製成甜、鹹兩種口味，或是加梅粉、蒜頭和醬油，還有民眾加上雪碧口味，酸酸甜甜好滋味。

縣長翁章梁、鹿草鄉長楊秀玉和縣議員林緗亭也人手一支竹竿，跟著大家打採果，楊秀玉和林緗亭還來上一口原味的「檨仔青」，臉上露出憶童年的表情。

翁章梁說，土芒果是老一輩村民最喜歡吃的水果，這種古早味特別令人懷念，在他小時候的年代，吃土芒果是日常生活的一部分，稀鬆平常，現在的小孩子採土芒果、吃土檨仔、做檨仔青，卻是一種樂趣，很高興看到這麼多父母帶著小朋友來採果，度過一個輕鬆愉快的周末假日。

他表示早年車子不多，行道樹以芒果樹和木麻黃居多，芒果樹因落果問題，在車流量大的地方，可能形成行車安全穩憂，大多被移除了，167線的芒果行道樹也就特別珍貴。

這次結果的土芒果較1個多月前還要大，民眾收穫滿滿，開心的不得了。記者謝恩得／翻攝
這次結果的土芒果較1個多月前還要大，民眾收穫滿滿，開心的不得了。記者謝恩得／翻攝
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鹿草鄉往朴子的167線道路兩旁土芒果樹二次結果，鄉公所今天再度封路開放民眾「卡檨...
鹿草鄉往朴子的167線道路兩旁土芒果樹二次結果，鄉公所今天再度封路開放民眾「卡檨仔」。記者謝恩得／翻攝
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縣長翁章梁、鹿草鄉長楊秀玉和縣議員林緗亭（左三到左五）也人手一支竹竿，跟著大家打...
縣長翁章梁、鹿草鄉長楊秀玉和縣議員林緗亭（左三到左五）也人手一支竹竿，跟著大家打採果。記者謝恩得／翻攝
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芒果行道樹翁章梁

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