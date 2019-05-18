親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

旅行業者爆料：遠航停飛航線下周擴大到日、韓

雲林六房媽祖明天「搬新家」 郭台銘將專程來相送

2019-05-18 14:23聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣六房媽過爐獲文化部列入國家重要民俗認證。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣六房媽過爐獲文化部列入國家重要民俗認證。記者蔡維斌／翻攝
分享

有意參選國民黨總統初選的郭台銘，明天將抵達雲林縣展開一日訪雲林的行程，尤其要斗南鎮參加列屬國家重要民俗的六房媽祖平安遶境，也是媽祖虔誠信徒的郭董接駕迎神後，將轉往台西、四湖的安西府和海清宮參拜，並與當地農漁民進行交流座談，下午則參訪西螺瑞春醬油、虎尾興隆毛巾觀光工廠，了解地方產業發展情況。

雲林縣六房媽祖是國內唯一「有神無廟」沒有固定廟宇供奉的媽祖，每年由斗南股、過溪股、土庫股、五間厝股、大北勢股共5股17小爐36庄頭的信徒擲筊選出爐主，再建造紅壇（臨時廟）輪流供奉，媽祖年年「搬家」，都會有約10萬信眾隨香盛況，成為地方重要宗教民俗，被列為國家重要民俗，今年六房媽將從虎尾過溪股的大庄紅壇，移駕到斗南股新厝寮的紅壇「新家」，徒步路程超過20公里。

將參加國民黨初選的郭台銘預計明天也到雲林參加六房媽過爐移駕的盛事，六房媽明早六點將從虎尾紅壇起駕，為避免警方維持交通秩序舟車勞頓，郭台銘特選擇在斗南分局前方的文昌路的路邊接駕，待六房媽神轎經過，向六房媽獻香致意，祈求風調雨順國泰民安。

由於郭董也是媽祖的虔誠信徒，不僅親迎媽祖坐飛機飛往美國，先前還傳出他參選是受媽祖託夢，六房媽明天「搬新家」，郭董專程南下相送，也引來眾多信徒的關注。

有神無廟的雲林縣六房媽，每年萬人隨香護駕，為媽祖「搬家」，一年搬一次，成為國內宗...
有神無廟的雲林縣六房媽，每年萬人隨香護駕，為媽祖「搬家」，一年搬一次，成為國內宗教一大特色，獲文化部授證為國家重要民俗。記者蔡維斌／攝影
分享
有神無廟的雲林縣六房媽，每年萬人隨香護駕，為媽祖「搬家」，一年搬一次，成為國內宗...
有神無廟的雲林縣六房媽，每年萬人隨香護駕，為媽祖「搬家」，一年搬一次，成為國內宗教一大特色，獲文化部授證為國家重要民俗。記者蔡維斌／攝影
分享
有神無廟的雲林縣六房媽，每年萬人隨香護駕，為媽祖「搬家」，一年搬一次，熱鬧非凡，...
有神無廟的雲林縣六房媽，每年萬人隨香護駕，為媽祖「搬家」，一年搬一次，熱鬧非凡，成為國內宗教一大特色。記者蔡維斌／翻攝
分享
有神無廟的雲林縣六房媽，每年萬人隨香護駕，為媽祖「搬家」，一年搬一次，成為國內宗...
有神無廟的雲林縣六房媽，每年萬人隨香護駕，為媽祖「搬家」，一年搬一次，成為國內宗教一大特色，獲文化部授證為國家重要民俗。記者蔡維斌／攝影
分享
雲林縣六房媽過爐獲文化部列入國家重要民俗認證。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣六房媽過爐獲文化部列入國家重要民俗認證。記者蔡維斌／翻攝
分享

媽祖郭台銘郭董

相關新聞

真不是蓋的 台南義消救災能力測驗蟬聯特優

2019-05-18 15:28

感念故鄉栽培 台北市雲林同鄉會連13年返鄉義診

2019-05-18 13:59

YoungMaker競賽 今年首度移師雲林登場

2019-05-18 13:42

阿里山下大雨 阿里山公路再度中斷林鐵支線停駛

2019-05-18 12:12

林內紫斑蝶路跑登場 選手風雨無阻不減熱情

2019-05-18 12:06

市區夾娃娃擺放情趣用品 斗六警分局清查

2019-05-18 11:38

全台唯一西港刈香列國定民俗 「王府行儀」列市定民俗

2019-05-18 10:42

陳吉仲視察大義崙排水 雲林水利會提出多項改善方案

2019-05-18 09:48

六房媽過爐明天早上6點發炮過爐 斗南警規劃替代道路

2019-05-18 09:47

影／布袋戲結合音樂劇顛覆傳統 還被寫成碩士論文

2019-05-18 07:47

台南首件漁電共生案 審查退回

2019-05-17 23:39

台南七股居民：漁電共生毀生計

2019-05-17 23:36

南美館「開門」來看寶島長春圖

2019-05-17 23:25

變蚊子館？ 故宮南院拿數據回應

2019-05-17 23:22

台南市美術館成人氣打卡點 知名「寶島長春圖」將登場

2019-05-17 22:32

南市府編授權費105萬元預算 讓長輩歡唱免關鐵門

2019-05-17 22:32

嘉市文化公園半年3童受傷 議員要求暫關閉

2019-05-17 22:26

北港飛龍團典藏的百年刺繡龍身 可望列為國家古物保存

2019-05-17 19:30

台南首件漁電共生專區 審查結果：退件再修正

2019-05-17 19:27

台南漁電共生專區審查照開 議員不滿：有這麼急嗎？

2019-05-17 17:07

阿里山春茶比賽出爐 6月2日梅山公園停車場辦展售會

2019-05-17 17:06

雲林縣去年家暴通報案件3801件 同居男女朋友個案增多

2019-05-17 14:52

兒童遊具成血滴子 5歲童頭皮被割出8公分傷口

2019-05-17 14:51

台南後鎮抽水站完工運轉 後壁易淹水區有解

2019-05-17 14:43

布袋故事館開幕 重現小上海榮景

2019-05-17 14:06

粉粿也可DIY 周末觸口遊客中心逛「众市集」

2019-05-17 13:22

搶救百年老刺桐樹 樹醫師打針防治刺桐釉小蜂蟲害

2019-05-17 12:30

旱災無花蜂農慘 南市農業局籲速向公所申報砂糖補助

2019-05-17 11:44

活動中心老人怕觸法關門唱歌？黃偉哲：已編授權費預算

2019-05-17 11:34

台南祕境水岸自行車道全長90公里 增藝術牆打卡

2019-05-17 10:11

漁民抗爭後…台南漁電共生審不審 市府這樣回應

2019-05-17 09:47

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

高雄路現天坑！病灶抓半天 韓國瑜推路平遇危機

2019-05-18 10:00

捷運三鶯延伸八德段可行性研究 交通部今審議通過

2019-05-17 17:39

苗栗西濱後龍路段 槽車起火

2019-05-18 09:05

少女胡茵夢單車照太驚艷！成鹿港攝影展大亮點

2019-05-18 07:47

屏東當選無效掀辭職潮 「落選頭」無法遞補阻補選

2019-05-17 17:04

北港飛龍團典藏的百年刺繡龍身 可望列為國家古物保存

2019-05-17 19:30

警察大學爆A型流感群聚事件 88名師生確診流感

2019-05-17 17:21

高雄六合路塌陷處查不出原因 高市府下午先封填

2019-05-17 17:51

雲林六房媽祖明天「搬新家」 郭台銘將專程來相送

2019-05-18 14:23

阿里山下大雨 阿里山公路再度中斷林鐵支線停駛

2019-05-18 12:12

影／反毒英雄聯盟 黑人扮臥底刑警領警犬帥氣現身校園

2019-05-17 16:45

台南漁電共生專區審查照開 議員不滿：有這麼急嗎？

2019-05-17 17:07

發大財！高樹鳳梨外銷佔全國三分之一 公所邀民眾免費嚐

2019-05-17 17:19

金門晚間雷電交加 43年歷史的呂氏宗祠遭雷擊毀損

2019-05-18 01:06

六房媽過爐明天早上6點發炮過爐 斗南警規劃替代道路

2019-05-18 09:47

楊英風、貝聿銘相繼辭世 2人傑作工藝文化館成南投地標

2019-05-17 22:30

麥金路違規左轉安樂路 基隆每天告發20多件

2019-05-17 23:22

台南首件漁電共生專區 審查結果：退件再修正

2019-05-17 19:27

影╱台東校園「菩提樹」生出水？民眾：好像真的一樣！

2019-05-18 11:48

影／苗栗復刻版鐵馬進香到北港 今雨中出發

2019-05-18 08:32

宜蘭鐵路通車100周年 蒸汽火車下個月要來了

2019-05-18 13:12

輕軌二階車廂購置爭議 韓國瑜：若查有不法送辦

2019-05-17 17:36

下水道破洞或積泥過多 高市砸重本清淤大作戰

2019-05-17 23:19

台南市美術館成人氣打卡點 知名「寶島長春圖」將登場

2019-05-17 22:32

影／通霄海水養殖專區爭取年底標租 擬推「魚電共生」

2019-05-17 21:51

擔心氣爆危機居民抗議 中油管線工程喊卡

2019-05-17 18:04

爭取竹東河濱公園設親子遊戲區 家長不必往新竹市跑

2019-05-17 17:41

台中國中罷凌案後續 議員問調查進度只有半張A4

2019-05-17 17:32

基市長夫人講海馬先生故事 幼兒驚呼：爸爸也孵小孩？

2019-05-17 16:00

新豐坑子口橋路基塌陷 封閉搶修中

2019-05-18 11:44

海洋風電第二階段今開工 台灣首座達商業規模離岸風場

2019-05-18 11:03

新豐鄉及竹北淹水 國軍在泥水中協助災後復原

2019-05-18 11:27

影／標哥顏清標搭藍寶堅尼跑車體驗賽車快感 他說刺激

2019-05-18 12:50

捷運三鶯延伸八德 交通部通過 拚年底政院核定

2019-05-17 22:50

桃市小學生尬廚藝 「小小廚神」飛機餐創意料理賽登場

2019-05-17 15:58

防暴雨形成「天坑」！ 北市議員要求加強探測不明管線

2019-05-17 21:47

北市僅10條劣路 議員：與民眾認知差距大

2019-05-17 23:39

美食新天地／烤肉飯．丼飯噴香 肉量驚人 食客爆滿

2019-05-18 00:09

同性伴侶看這裡！ 5月24日來新北登記送這些小禮物

2019-05-17 18:30

觀光精英盃遊程設計賽南部場激烈 21隊晉級決賽

2019-05-17 18:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top