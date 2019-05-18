雲林六房媽祖明天「搬新家」 郭台銘將專程來相送

2019-05-18 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣六房媽過爐獲文化部列入國家重要民俗認證。記者蔡維斌／翻攝 分享 facebook

有意參選國民黨總統初選的郭台銘，明天將抵達雲林縣展開一日訪雲林的行程，尤其要斗南鎮參加列屬國家重要民俗的六房媽祖平安遶境，也是媽祖虔誠信徒的郭董接駕迎神後，將轉往台西、四湖的安西府和海清宮參拜，並與當地農漁民進行交流座談，下午則參訪西螺瑞春醬油、虎尾興隆毛巾觀光工廠，了解地方產業發展情況。

雲林縣六房媽祖是國內唯一「有神無廟」沒有固定廟宇供奉的媽祖，每年由斗南股、過溪股、土庫股、五間厝股、大北勢股共5股17小爐36庄頭的信徒擲筊選出爐主，再建造紅壇（臨時廟）輪流供奉，媽祖年年「搬家」，都會有約10萬信眾隨香盛況，成為地方重要宗教民俗，被列為國家重要民俗，今年六房媽將從虎尾過溪股的大庄紅壇，移駕到斗南股新厝寮的紅壇「新家」，徒步路程超過20公里。

將參加國民黨初選的郭台銘預計明天也到雲林參加六房媽過爐移駕的盛事，六房媽明早六點將從虎尾紅壇起駕，為避免警方維持交通秩序舟車勞頓，郭台銘特選擇在斗南分局前方的文昌路的路邊接駕，待六房媽神轎經過，向六房媽獻香致意，祈求風調雨順國泰民安。