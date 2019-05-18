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感念故鄉栽培 台北市雲林同鄉會連13年返鄉義診

2019-05-18 13:59聯合報 記者李京昇╱即時報導

北市雲林同鄉會今、明兩天返鄉雲林，到斗六市、古坑鄉、林內鄉及莿桐鄉等4鄉鎮市，進行義診與整合性社區健康篩檢，用行動守護故鄉民眾的健康。

雲林同鄉會前理事長張神其、康義勝在民國96年因為感念故鄉栽培，號召一樣旅北的同鄉成立醫療服務團，每年固定返鄉義診，迄今全縣20鄉鎮市已經巡迴兩次。

台北市雲林同鄉會理事長翁源水表示，同鄉會成員都懷抱著只要小有成就，就要回饋社會與故鄉的理念，也感謝醫療急難救助委員會主委王茂生、理監事及總幹事林朝森等人安排，並在雲林縣府協助下，讓義診更順利。

縣長張麗善說，雲林醫療資源相對大都市匱乏，但雲林鄉親出外不忘故鄉，很感謝翁源水理事長帶領台北市雲林同鄉會醫療服務團隊，結合各大醫療機構，出動40多位醫療人員，進行10項診查，讓鄉親不用舟車勞頓。

本次義診對象為設籍雲林縣40歲以上縣民，第一階段檢查內容有抽血檢查（血糖、血膽固醇、三酸甘油酯、肝功能、腎功能）、尿液、血壓測量、口腔、衛教及口腔癌篩檢、骨質密度、大腸直腸癌篩檢、子宮頸抹片檢查、胸部x光等檢查。

65歲以上長者，另加驗甲型胎兒蛋白、甲狀腺素、甲狀腺刺激素、心電圖檢查及失智症篩檢，還有婦科專科醫師諮詢、肌耐力檢測及加強全面性的口腔檢測紀錄，義診後兩星期進行第二階段醫師解說報告、保健諮詢及異常個案轉介。

台北市雲林同鄉會連續13年返鄉義診。記者李京昇／攝影
台北市雲林同鄉會連續13年返鄉義診。記者李京昇／攝影
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台北市雲林同鄉動員40多位醫療人員返鄉義診。記者李京昇／攝影
台北市雲林同鄉動員40多位醫療人員返鄉義診。記者李京昇／攝影
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左二起衛生局長曾春美、雲林縣長張麗善、台北市雲林同鄉會理事長翁源水。記者李京昇／...
左二起衛生局長曾春美、雲林縣長張麗善、台北市雲林同鄉會理事長翁源水。記者李京昇／攝影
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義診北市甲狀腺

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