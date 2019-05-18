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阿里山下大雨 阿里山公路再度中斷林鐵支線停駛

2019-05-18 12:12聯合報 記者謝恩得╱即時報導

林務局阿里山林鐵文資處表示，阿里山今天時雨量超過50mm及日雨量達210.5mm，已達林鐵停駛標準，在阿里山森林遊樂區的沼平及神木支線，自今天上午10點起全面停駛，已於車站及官網公告週知。另本線今天3次車正常發車行駛，並將持續注意雨量累計情況。

另外，嘉義縣阿里山公路台18線78.3K（阿里山鄉），日前大雨出現大崩塌，一度搶通單線通行小型車，但 今日上午10時30分因山區持續降雨，邊坡落石不斷，造成雙向交通阻斷，公路總局阿里山工務段已調派人員機具前往，預計今日下午6時搶通。

阿里山森林遊樂區的林鐵沼平及神木支線今天停駛。記者謝恩得／翻攝
阿里山森林遊樂區的林鐵沼平及神木支線今天停駛。記者謝恩得／翻攝
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阿里山公路台18線78.3K因山區持續降雨，邊坡落石不斷造成雙向交通阻斷。記者謝...
阿里山公路台18線78.3K因山區持續降雨，邊坡落石不斷造成雙向交通阻斷。記者謝恩得／翻攝
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阿里山雨量森林遊樂區

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