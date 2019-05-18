阿里山下大雨 阿里山公路再度中斷林鐵支線停駛

2019-05-18 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



林務局阿里山林鐵文資處表示，阿里山今天時雨量超過50mm及日雨量達210.5mm，已達林鐵停駛標準，在阿里山森林遊樂區的沼平及神木支線，自今天上午10點起全面停駛，已於車站及官網公告週知。另本線今天3次車正常發車行駛，並將持續注意雨量累計情況。