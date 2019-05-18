阿里山下大雨 阿里山公路再度中斷林鐵支線停駛

相關新聞
全台唯一西港刈香列國定民俗 「王府行儀」列市定民俗2019-05-18 10:42
陳吉仲視察大義崙排水 雲林水利會提出多項改善方案2019-05-18 09:48
六房媽過爐明天早上6點發炮過爐 斗南警規劃替代道路2019-05-18 09:47
影／布袋戲結合音樂劇顛覆傳統 還被寫成碩士論文2019-05-18 07:47
台南首件漁電共生案 審查退回2019-05-17 23:39
台南七股居民：漁電共生毀生計2019-05-17 23:36
南美館「開門」來看寶島長春圖2019-05-17 23:25
變蚊子館？ 故宮南院拿數據回應2019-05-17 23:22
台南市美術館成人氣打卡點 知名「寶島長春圖」將登場2019-05-17 22:32
南市府編授權費105萬元預算 讓長輩歡唱免關鐵門2019-05-17 22:32
嘉市文化公園半年3童受傷 議員要求暫關閉2019-05-17 22:26
北港飛龍團典藏的百年刺繡龍身 可望列為國家古物保存2019-05-17 19:30
台南首件漁電共生專區 審查結果：退件再修正2019-05-17 19:27
台南漁電共生專區審查照開 議員不滿：有這麼急嗎？2019-05-17 17:07
阿里山春茶比賽出爐 6月2日梅山公園停車場辦展售會2019-05-17 17:06
雲林縣去年家暴通報案件3801件 同居男女朋友個案增多2019-05-17 14:52
兒童遊具成血滴子 5歲童頭皮被割出8公分傷口2019-05-17 14:51
台南後鎮抽水站完工運轉 後壁易淹水區有解2019-05-17 14:43
布袋故事館開幕 重現小上海榮景2019-05-17 14:06
粉粿也可DIY 周末觸口遊客中心逛「众市集」2019-05-17 13:22
搶救百年老刺桐樹 樹醫師打針防治刺桐釉小蜂蟲害2019-05-17 12:30
旱災無花蜂農慘 南市農業局籲速向公所申報砂糖補助2019-05-17 11:44
活動中心老人怕觸法關門唱歌？黃偉哲：已編授權費預算2019-05-17 11:34
台南祕境水岸自行車道全長90公里 增藝術牆打卡2019-05-17 10:11
漁民抗爭後…台南漁電共生審不審 市府這樣回應2019-05-17 09:47
不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都2019-05-12 20:00
全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放2019-03-15 13:26
熱門文章
提早半年開放 台中東興路全線通車2019-05-17 14:40
兒童遊具成血滴子 5歲童頭皮被割出8公分傷口2019-05-17 14:51
捷運三鶯延伸八德段可行性研究 交通部今審議通過2019-05-17 17:39
高雄路現天坑！病灶抓半天 韓國瑜推路平遇危機2019-05-18 10:00
苗栗西濱後龍路段 槽車起火2019-05-18 09:05
屏東當選無效掀辭職潮 「落選頭」無法遞補阻補選2019-05-17 17:04
為禮貌吵架！蔣月惠氣到下跪 遭主席嗆：有種來咬我2019-05-17 14:36
少女胡茵夢單車照太驚艷！成鹿港攝影展大亮點2019-05-18 07:47
中橫公路114年開始復建要100億 科技偵測先行2019-05-17 12:54
北港飛龍團典藏的百年刺繡龍身 可望列為國家古物保存2019-05-17 19:30
高雄六合路塌陷處查不出原因 高市府下午先封填2019-05-17 17:51
警察大學爆A型流感群聚事件 88名師生確診流感2019-05-17 17:21
水上計程車衝擊基隆漁業？議員：讓子彈飛久一點2019-05-17 14:52
影／反毒英雄聯盟 黑人扮臥底刑警領警犬帥氣現身校園2019-05-17 16:45
台南漁電共生專區審查照開 議員不滿：有這麼急嗎？2019-05-17 17:07
發大財！高樹鳳梨外銷佔全國三分之一 公所邀民眾免費嚐2019-05-17 17:19
金門晚間雷電交加 43年歷史的呂氏宗祠遭雷擊毀損2019-05-18 01:06
是誰下毒手？ 高雄月光山道路整排路樹枯黃瀕死2019-05-17 15:20
台南首件漁電共生專區 審查結果：退件再修正2019-05-17 19:27
台南後鎮抽水站完工運轉 後壁易淹水區有解2019-05-17 14:43
楊英風、貝聿銘相繼辭世 2人傑作工藝文化館成南投地標2019-05-17 22:30
輕軌二階車廂購置爭議 韓國瑜：若查有不法送辦2019-05-17 17:36
影／苗栗復刻版鐵馬進香到北港 今雨中出發2019-05-18 08:32
下水道破洞或積泥過多 高市砸重本清淤大作戰2019-05-17 23:19
擔心氣爆危機居民抗議 中油管線工程喊卡2019-05-17 18:04
台南市美術館成人氣打卡點 知名「寶島長春圖」將登場2019-05-17 22:32
大巨蛋未解…爭2030年亞運 柯文哲：北市有能力主辦2019-05-17 13:36
粉粿也可DIY 周末觸口遊客中心逛「众市集」2019-05-17 13:22
影／通霄海水養殖專區爭取年底標租 擬推「魚電共生」2019-05-17 21:51
台中國中罷凌案後續 議員問調查進度只有半張A42019-05-17 17:32
六房媽過爐明天早上6點發炮過爐 斗南警規劃替代道路2019-05-18 09:47
爭取竹東河濱公園設親子遊戲區 家長不必往新竹市跑2019-05-17 17:41
基市長夫人講海馬先生故事 幼兒驚呼：爸爸也孵小孩？2019-05-17 16:00
布袋故事館開幕 重現小上海榮景2019-05-17 14:06
劉克襄推薦淡蘭古道 「壯遊平台人生第一堂課」2019-05-17 14:31
暖冬森林火災頻傳 退休林工傳承鏈鋸滅火技巧2019-05-17 14:00
捷運三鶯延伸八德 交通部通過 拚年底政院核定2019-05-17 22:50
桃市小學生尬廚藝 「小小廚神」飛機餐創意料理賽登場2019-05-17 15:58
影╱台東校園「菩提樹」生出水？民眾：好像真的一樣！2019-05-18 11:48
影／拿筆寫書拿刀開路 「淡蘭古道：北路」緊急加印2019-05-17 12:48
留言