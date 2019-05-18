市區夾娃娃擺放情趣用品 斗六警分局清查

2019-05-18 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



目前坊間娃娃機氾濫，到處看的到娃娃機的設立，裡面玲瑯滿目的商品，但雲林縣斗六市區不少娃娃機電，有出現不少情趣用品等商品，斗六警察分局近日清查轄內娃娃機電店，並聯絡相關機台主到案說明。

斗六警察分局表示，近日清查行動中，發現有業者將情趣用品等色情物品放置機台內當作商品，因其外觀就能辨識，加上無任何警語及防範措施，年幼學童只要投入幾塊硬幣，就有機會得手，嚴重違反兒童及少年福利與權利保障法。