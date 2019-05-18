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全台唯一西港刈香列國定民俗 「王府行儀」列市定民俗

2019-05-18 10:42聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

西港慶安宮的「西港刈香」登錄為國定民俗後，王醮的「王府行儀」今年也獲市府公告為市定民俗，台南市長黃偉哲昨晚到廟裡頒發證書，廟方也一舉辦3天刈香文化季系列活動，昨晚陣頭車拚，今晚在西港慶安宮將有太平歌清歌大會親演出。

西港慶安宮總幹事也是台南市議員方一峰表示，西港慶安宮獲登錄保存國定民俗「西港刈香」和南市市定民俗「王府行儀」，在全台可說是絕無僅有，這也讓西港香科境內96村鄉同感榮耀。

西港慶安宮昨晚連續3天辦理刈香文化季，包括香陣內的八份姑媽宮宋江陣、本淵寮朝興宮金獅陣、大寮龍安宮宋江陣、埔頂通興宮宋江陣、協福堂武館宋江陣及劉厝聖帝宮北管演出的陣頭之夜。

今天上午有武陣、水牛、北管體驗營，晚間6點起有全國太平歌陣大會親，由港墘港興宮太平歌團主辦，集結佳里三五甲文武郎君陣、七股永吉吉安宮天子門生、關廟新光國小、麻豆巷口集英社、佳里通興國小太平歌、安南公親寮太平歌團、關廟新光里代天府太平歌陣等。

其中中斷近十年的三五甲鎮山宮文武郎君陣，因年輕一輩成員的積極努力奔走，在文資處與慶安宮合力輔助下將復振演出，「文武郎君」為佳里三五甲在地文陣，從首科西港刈香（1847年）即開始參與，不僅為全台獨一無二，更具悠久歷史，如今重新組陣演出，成員們傳承之用心有目共睹，十分令人感動。

台南市長黃偉哲親自頒發「西港玉勅慶安宮王府行儀」無形文化資產登錄證書，表達對這項傳統文化的肯定；文化局長葉澤山及文資處處長林喬彬等貴賓也出席授證儀式，文化局表示，「西港玉勅慶安宮王府行儀」在今年4月經文化資產審議通過，登錄公告為本市民俗類無形文化資產。

「王府行儀」為儒家儀禮與道教祭祀科儀的融合，「王府」為王爺代天巡狩期間辦公之「行臺」，相應而生的各項儀禮及排場，即為「王府行儀」，在王醮中掌握各項儀程、課表之運作，已成為臺灣王爺信仰文化中不可缺少的要素。

依據慶安宮廟事簿，王府行儀自19世紀中葉便已存在，為西港刈香三大主軸（醮壇、王府、香陣）之一，也是臺灣現存王府行儀中傳承最完整的，它的文化獨特性與嚴謹性，在西港刈香中別具一格，是一項珍貴的無形文化資產。

台南市長黃偉哲出席西港刈香文化季，頒發無形文化資產授證儀式。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲出席西港刈香文化季，頒發無形文化資產授證儀式。圖／台南市府提供
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台南市長黃偉哲出席西港刈香文化季，頒發無形文化資產授證儀式。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲出席西港刈香文化季，頒發無形文化資產授證儀式。圖／台南市府提供
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宋江陣文化資產文化局

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