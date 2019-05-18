影／布袋戲結合音樂劇顛覆傳統 還被寫成碩士論文

2019-05-18 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



沒有舞台，操偶師和木偶一起現身在觀眾面前，結合室內樂團的表演，三昧堂創意木偶團隊與迴響樂集創造新的表演方式，每年推出布袋音樂劇都爆滿。迴響樂集的音樂家蔡玉眞還寫成碩士論文，探討布袋戲音樂劇的特殊演出形式。9月8日將推出最新的布袋戲音樂劇，還要加入她創作並演唱的歌曲。

嘉義市迴響樂集音樂家蔡玉眞4年多前看到三昧堂展覽，立即被深深吸引，2015年開始為三昧堂的不同戲偶譜寫專屬配樂，雙方進一步合作，創作出全台唯一的布袋戲音樂劇。

三昧堂行銷總監嚴仁鴻說，以前也曾嘗試演出時找適合的音樂播放，但沒想到蔡玉眞專為戲偶和劇情製做的音樂，透過迴響樂集讓布袋戲的演出更完美和精緻。

他表示，三昧堂獨創以親近觀眾的「無戲台」表演方式，由操偶師與戲偶一同現身演出，走入觀眾席與戲迷近距離接觸互動，加上樂團老師現場演奏，搭配音樂會特有的曲目導聆解說，共同創造出全新的「布袋戲音樂劇」舞台。

蔡玉眞在台南藝術大學民族音樂研究所的碩士論文，探討「布袋戲音樂劇」現象，提出三昧堂與迴響樂集共創的「布袋戲音樂劇」，顛覆了一般傳統布袋戲的演出形式，雖然借鑑了西方音樂劇的表演方式，但不完全如音樂劇一般以「人」為演出主體，是一個新形態的表演。