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事業有成回饋母校 布袋國中小攜手雲門2「藝起回嘉」

2019-05-18 07:46聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣布袋鎮新塭國小與布袋國中師生歡慶迎接「雲門2 x 楠弘」展演活動，今天在校就近欣賞歷年舞作精彩選粹，「雲門2」由藝術總監鄭宗龍帶領，應新塭國小第24屆校友蘇振輝董事長暖心邀請，上午在新塭社區活動中心，下午在布袋國中禮堂演出，舞者與師生零距離牽手共舞，帶給學子精彩藝術饗宴。

新塭國小與布袋國中位處濱海偏遠地區，孩子生活經驗中很少有國際級藝術表演團體經驗。楠弘企業董事長蘇振輝是新塭國小與布袋國中畢業校友，雲門2此次演出由他全額贊助。

蘇振輝說，歷經辛苦創業，體認企業應負社會責任，投入辦理藝文演講、贊助公益，讓更多人在文化、美術、音樂找到人生體驗與感動，期待將藝術帶到出生與求學家鄉，創造孩子不同生命體驗。

演出團隊雲門2由雲門舞集藝術總監林懷民1999年創立，以培育編舞家、舞者及培養多元觀眾為目標。多次應邀赴紐約、倫敦、德國、新加坡、中國演出，活躍於國際，投注極大心力深入鄉鎮、校園推廣舞蹈藝術，舞團理念與蘇振輝目標不謀而合，齊心攜手回嘉，用舞蹈擁抱鄉里師生。

新塭國小校長洪榮也是新塭校友，他說，蘇振輝回饋鄉里，多年前協助學校圖書館興建，又致力推動孩子閱讀，希望孩子走出教室，看看外面世界，開拓視野，此次，國際級雲門2到校演出，希望為偏鄉母校學弟妹帶來不同藝術饗宴。布袋國中校長吳敏男感謝校友董事長蘇振輝，回饋母校善行，孩子日後抱持感恩回饋，在社會上做有用的人。

嘉義縣布袋鎮新塭國小與布袋國中師生歡慶迎接「雲門２X楠弘」展演活動，今天在校就近...
嘉義縣布袋鎮新塭國小與布袋國中師生歡慶迎接「雲門２X楠弘」展演活動，今天在校就近欣賞歷年舞作精彩選粹，舞者與師生零距離牽手共舞，帶給學子精彩藝術饗宴。圖／新塭國小提供
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嘉義縣布袋鎮新塭國小與布袋國中師生歡慶迎接「雲門２X楠弘」展演活動，今天在校就近...
嘉義縣布袋鎮新塭國小與布袋國中師生歡慶迎接「雲門２X楠弘」展演活動，今天在校就近欣賞歷年舞作精彩選粹，舞者與師生零距離牽手共舞，帶給學子精彩藝術饗宴。圖／新塭國小提供
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嘉義縣布袋鎮新塭國小與布袋國中師生歡慶迎接「雲門２X楠弘」展演活動，今天在校就近...
嘉義縣布袋鎮新塭國小與布袋國中師生歡慶迎接「雲門２X楠弘」展演活動，今天在校就近欣賞歷年舞作精彩選粹，舞者與師生零距離牽手共舞，帶給學子精彩藝術饗宴。圖／新塭國小提供
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鄭宗龍圖書館林懷民

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