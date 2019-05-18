事業有成回饋母校 布袋國中小攜手雲門2「藝起回嘉」

2019-05-18 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣布袋鎮新塭國小與布袋國中師生歡慶迎接「雲門2 x 楠弘」展演活動，今天在校就近欣賞歷年舞作精彩選粹，「雲門2」由藝術總監鄭宗龍帶領，應新塭國小第24屆校友蘇振輝董事長暖心邀請，上午在新塭社區活動中心，下午在布袋國中禮堂演出，舞者與師生零距離牽手共舞，帶給學子精彩藝術饗宴。

新塭國小與布袋國中位處濱海偏遠地區，孩子生活經驗中很少有國際級藝術表演團體經驗。楠弘企業董事長蘇振輝是新塭國小與布袋國中畢業校友，雲門2此次演出由他全額贊助。

蘇振輝說，歷經辛苦創業，體認企業應負社會責任，投入辦理藝文演講、贊助公益，讓更多人在文化、美術、音樂找到人生體驗與感動，期待將藝術帶到出生與求學家鄉，創造孩子不同生命體驗。

演出團隊雲門2由雲門舞集藝術總監林懷民1999年創立，以培育編舞家、舞者及培養多元觀眾為目標。多次應邀赴紐約、倫敦、德國、新加坡、中國演出，活躍於國際，投注極大心力深入鄉鎮、校園推廣舞蹈藝術，舞團理念與蘇振輝目標不謀而合，齊心攜手回嘉，用舞蹈擁抱鄉里師生。