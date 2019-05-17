台南市美術館成人氣打卡點 知名「寶島長春圖」將登場

2019-05-17 22:32 聯合報 記者 聯合報 記者 唐秀麗 ╱即時報導



台南市美術館成為人氣打卡景點，知名的「寶島長春圖」即將登場，平均每月逾10萬人次參訪，累計逾84萬人次， 吸引不分老少都愛來這裡「逛街」，今天也是一堆年輕人打卡，還有老夫妻牽著手輕鬆散步賞畫，讓藝術生活化。

台南市美術館一館（舊警察局改建）去年10月17日開幕，二館今年1月27日開放，目前參觀人次已達84萬人次，平均一個月都過超10萬人，一館由中央廊道連接起新舊建築，喚起獨特感官經驗，還有老樹穿越建築，二館白色外觀建築現代感路吸引人目光，大型五角碎形遮蔭屋頂，讓陽光穿透樹葉般的美麗光影，令人心曠神怡。

台南市美術館長潘襎表示，要讓藝術走進市民生活，安排親近民眾的各式藝術展覽，有台灣禮讚、廖繼春的台南公園畫作、知名畫家的專室，把沈哲哉生前位於日本的畫室原封不動搬來美術館，讓市民感受畫家作畫現場感，還有陳澄波孫子捐出價值一億多元的「新樓庭院」原作，體驗藝術的親近性。