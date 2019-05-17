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北港飛龍團典藏的百年刺繡龍身 可望列為國家古物保存

2019-05-17 19:30聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

清末年間成立的北港飛龍團，是台灣早年知名巨龍之一，該龍團完整保存1件長達21公尺的手工刺繡龍身，已有百年歷史，今天難得亮相並由縣文化處報請文化部評鑑，期能列為「國家重要古物」永久存藏；台南應用大學全球刺繡中心專家說，該龍皮針線均由金、銀合成，亮片也是玻璃鏡片，手工巧細，相當珍貴。

北港飛龍團成立於清宣統元年，是北港歷史最悠久的百年舞龍藝陣，還曾受邀到各地演出，早年被評為台灣巨龍之一，飛龍團近幾年來展開古物調查，陸續在會館倉庫找出塵封多年的大龍旗與繡製龍身（龍皮），均已由雲林縣政府登錄為「縣定古物」。

這件龍皮和一般彩繪的大不相同，工法細緻，十分難得，台南應用大學全球刺繡中心專家侯宗延說，早年龍皮多半是用彩繪，但這件龍皮不僅手工繡製，耗工費時且造價不斐，尤其繡線是用純金和銀合成，布身是絲綢材質，亮片更用玻璃鏡片製成，且龍身長達21公尺，可說屬於早年華麗版的龍。

文化處長陳璧君表示，該龍皮年代久遠，一直封存在龍團會館倉庫，擔心受損，多年來幾乎不曾對外展示，今天利用文化部進行評鑑之便，將百年龍處取出攤開供媒體拍攝，評鑑結束再以無酸紙夾層保護繡面，文化處也與專家討論如何保存，以減緩文物劣化速度。

侯宗延則說，該龍皮部分繡身已有磨損，若要長久保存，需要打造一件同樣長度的保護密網套在繡品外且收藏在恆溫空間為宜。

飛龍團會長許家福和縣議員蔡岳儒、文史工作者吳登興表示，飛龍團是朝天宮廟會重要的龍陣，也是早年台灣規模較大的龍團，嘉義機場開幕及台北大型慶典常受邀演出，該龍皮是昭和年間作品，約有近百年歷史，全長21公尺，是北港油車鋪集資繡製，不論工法與材料全是當年首選，對國內藝陣歷史的演化極具考證意義，由於龍皮已風化嚴重，期待政府協助修復保存。

陳璧君也說，這件老龍皮的線材是蠶絲，讓美麗龍紋圖騰更顯細緻嬌貴，是台灣極少見的繡龍作品，如此珍貴的史物，因長年使用反覆捲收，加上未經專業處理及沒有完善空間藏存，加遽文物磨損劣化的風險，令人憂心，因此提報文化部審查期能列為「國家重要古物」受到國家級保護，得以永久典藏。

早年台灣規模較大的北港飛龍團，收藏一件純手工繡製的百年龍皮，繡材昂貴，罕見珍貴，...
早年台灣規模較大的北港飛龍團，收藏一件純手工繡製的百年龍皮，繡材昂貴，罕見珍貴，縣府提報文化部期列為國家重要古物典藏。記者蔡維斌／攝影
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早年台灣規模較大的北港飛龍團，收藏一件純手工繡製的百年龍皮，工法細緻，連繡線都是...
早年台灣規模較大的北港飛龍團，收藏一件純手工繡製的百年龍皮，工法細緻，連繡線都是金銀合成，頗為珍貴，可望被列為國家重要古物典藏。記者蔡維斌／攝影
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北港飛龍團成立於清末年間，已有百餘年歷史，是台灣知名的古老龍團，每逢廟會總是人潮...
北港飛龍團成立於清末年間，已有百餘年歷史，是台灣知名的古老龍團，每逢廟會總是人潮觀賞，是北港朝天宮重要的百年藝陣之一。記者蔡維斌／翻攝
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早年台灣規模較大的北港飛龍團，收藏一件純手工繡製的百年龍皮，工法細緻，連繡線都是...
早年台灣規模較大的北港飛龍團，收藏一件純手工繡製的百年龍皮，工法細緻，連繡線都是金銀合成，頗為珍貴，可望被列為國家重要古物典藏。記者蔡維斌／攝影
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早年台灣規模較大的北港飛龍團，收藏一件純手工繡製的百年龍皮，工法細緻，連繡線都是金銀合成，頗為珍貴，可望被列為國家重要古物典藏。記者蔡維斌／攝影
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早年台灣規模較大的北港飛龍團，收藏一件純手工繡製的百年龍皮，工法細緻，連繡線都是...
早年台灣規模較大的北港飛龍團，收藏一件純手工繡製的百年龍皮，工法細緻，連繡線都是金銀合成，頗為珍貴，可望被列為國家重要古物典藏。記者蔡維斌／攝影
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北港文化部文物

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