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台南首件漁電共生專區 審查結果：退件再修正

2019-05-17 19:27聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市府今天在民治中心召開「養殖漁業經營結合綠能設施專區」劃設審查委員會，因是首件漁電共生案，備受矚目，審查會委員們開到晚上六點多，委員們最後對業者提出的專案計畫仍提出多項需補正意見，先行退回。市議員陳昆和表示欣慰，但要求台南市府要先訂定地方的漁電共生法，才能再召開審查會。

台南市「養殖漁業經營結合綠能設施專區」劃設審查委員會，今在南瀛大樓簡報室召開，由市府副祕書長王揚智擔任召集人，委員由市府、農業局、經發局、台南養殖協會代表、七股區公所、台江國家公園、嘉義大學及NGO全民地球團體等所組成。昨天審查為大同子公司同陽能源申請七股新生段（大員島）39.44公頃，委員們對計畫仍有諸多意見，先行退件要求補正。

陳昆和說，20年前他帶著漁民反對大煉鋼廠，在大家努力下，才保留台南七股沿海這麼乾淨的海域，還有連國際保育人士珍古德都重視的黑面琵鷺，台南的海域和彰濱的海域可以是一樣的嗎？地方要求制定台南市版的漁電共生法，這樣議會才能把關，但市府卻用中央農委會的法令，就要召開審查會，甘脆以後都去領農委會的薪水。審查會退件後，他強烈要求必須制定地方版的漁電共生法，才能夠符合台南的特殊性。

七股居民自救會長黃嚴國與七股沿海土地資源保護協會會長楊惠欽今天都在會場關切審查進度，他們強調，七股居民20年前抗爭擋下七輕及鍊鋼廠，才能保有乾淨水質，養殖文蛤成功可以養家糊口，也以自然淺坪方式提供做為黑面琵鷺的覓食區，這不是什麼漁電共生，而是毀滅漁民的生計，若在地方版的漁電共生法未制定前仍執意通過專區，一定會全力抗爭。

台南市府今在民治中心召開漁電共生專區審查會，七股漁民前往關心。記者吳淑玲／攝影
台南市府今在民治中心召開漁電共生專區審查會，七股漁民前往關心。記者吳淑玲／攝影
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漁民農委會黑面琵鷺

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