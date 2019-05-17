台南首件漁電共生專區 審查結果：退件再修正

2019-05-17 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市府今天在民治中心召開「養殖漁業經營結合綠能設施專區」劃設審查委員會，因是首件漁電共生案，備受矚目，審查會委員們開到晚上六點多，委員們最後對業者提出的專案計畫仍提出多項需補正意見，先行退回。市議員陳昆和表示欣慰，但要求台南市府要先訂定地方的漁電共生法，才能再召開審查會。

台南市「養殖漁業經營結合綠能設施專區」劃設審查委員會，今在南瀛大樓簡報室召開，由市府副祕書長王揚智擔任召集人，委員由市府、農業局、經發局、台南養殖協會代表、七股區公所、台江國家公園、嘉義大學及NGO全民地球團體等所組成。昨天審查為大同子公司同陽能源申請七股新生段（大員島）39.44公頃，委員們對計畫仍有諸多意見，先行退件要求補正。

陳昆和說，20年前他帶著漁民反對大煉鋼廠，在大家努力下，才保留台南七股沿海這麼乾淨的海域，還有連國際保育人士珍古德都重視的黑面琵鷺，台南的海域和彰濱的海域可以是一樣的嗎？地方要求制定台南市版的漁電共生法，這樣議會才能把關，但市府卻用中央農委會的法令，就要召開審查會，甘脆以後都去領農委會的薪水。審查會退件後，他強烈要求必須制定地方版的漁電共生法，才能夠符合台南的特殊性。