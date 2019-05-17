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「你參加過318？這邊請」 談國境線上的言論自由

永慶高中首個總統教育獎得主 逆境是最好的老師

2019-05-17 18:23聯合報 記者魯永明╱即時報導

2019總統教育獎昨天公布，嘉義縣立永慶高中學生林玄斌在高中組脫穎而出，獲此殊榮，這是永慶創校以來獲獎的第一人，嘉縣睽違3年再度有學生獲頒此獎，消息傳出，今天全校師生同表慶賀，林玄斌說「逆境是最好老師」。

永慶高中三年級體育班林玄斌，是2018年台灣角力公開賽國家代表選手，今年以優異成績，繁星考上國立台東大學體育系。林玄斌從小失去雙親，兄弟姊妹7人由舅舅靠夜市擺攤，扶養長大，由於經濟拮据，生活清苦，國中選擇就讀體育班專攻角力，希望贏得比賽獎金幫助家裡減輕負擔。

林玄斌說，因為失去雙親，所以需要用雙倍勇敢面對困境，逆境是最好老師，它教導我如何面對試煉和挫折，不被困境擊倒。雖然人生前半場，布滿荊棘，但他表示，命運掌握在自己的手上，唯有自立自強，才能為自己創造屬於自己的人生舞台。未來想努力爭取奪奧運的資格，為國家奪得獎牌，為台灣爭光。

永慶校長蘇淵源說，艱困環境讓林玄斌比同齡孩子更成熟懂事，獨立自主，在校除運動專長表現出色，上課也非常認真，學業成績班上名列前茅，為人誠懇正直，擔任幹部熱心負責，就連打掃工作也一絲不苟。林玄斌面對每件事總是盡力做到最好，堪稱品學兼優，不僅為師生樹立典範，更是永慶的驕傲。

今年永慶繁星以第一志願上榜比例61%，其中錄取國立大學接近五成，個人申請方面，在醫學相關科系更是大爆發，包括成大生醫、高醫口腔衛生、陽明大學等。至於體育班孩子，因多數來自弱勢家庭，蘇校長說，讀體育班三年住宿完全免費，歡迎在角力、跆拳道、軟網、女子足球有潛力各路選手，一同加入永慶大家庭。

2019總統教育獎公布，嘉義縣立永慶高中學生林玄斌（中）高中組脫穎而出獲此殊榮，...
2019總統教育獎公布，嘉義縣立永慶高中學生林玄斌（中）高中組脫穎而出獲此殊榮，是永慶創校以來獲獎第一人，校長蘇淵源（右）導師陳姿吟（左）讚賞表揚。圖／永慶高中提供
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