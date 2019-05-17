嘉義影視音基地舊菸葉廠 登錄歷史建築

2019-05-17 15:10 中央社 嘉義市17日電



嘉義市準備發展成影視音基地的舊嘉義菸葉廠、見證嘉義舊監獄多樣生活面貌的演武場，經嘉義市文化資產審議委員會決議通過登錄為歷史建築，歷史建築數量增加至26處。

嘉義市文化局今天表示，根據初步調查資料顯示，舊嘉義菸葉廠自1939年建設完成後，與花蓮、台中、屏東一起被稱為四大菸葉乾燥廠，這次審議決議將1至5號倉庫、鍋爐室、水塔及浴室、製材工廠等建物一同登錄為歷史建築。

審議委員認為，舊嘉義菸葉廠建築群整體保存狀態良好，僅部份機具佚失，且各建物功能不同，形式簡單大方，可見不同時期工藝價值及產業資產價值。

文化局代理局長林金龍指出，市府已獲文化部補助「嘉義市影視產業計畫」經費，未來將舊嘉義菸葉廠發展成影視音基地，且配合國際藝術紀錄影展、國際短片競賽、影視音拍攝計畫等，讓園區被國際看見。

文化局指出，藏身在維新路136巷內的舊嘉義監獄演武場，於1922年興建完成，早期為「臺南刑務所嘉義支所」的附屬建築，建築用途從最初的公共練武空間至多人合宿、再成為典獄長眷屬宿舍，多次空間機能的轉變，見證嘉義舊監獄多樣生活面貌。

審議委員表示，全台的舊監獄中僅剩台中、台南、嘉義還保留演武場，且嘉義舊監獄演武場及周遭附屬建築保存得更為完善，極具保存意義。