雲林縣去年家暴通報案件3801件 同居男女朋友個案增多

2019-05-17 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣長張麗善（第二排左五）等人今天出席「愛擁抱、不用暴」宣傳活動，呼籲大家共同防治家庭暴力。記者李京昇／攝影 分享 facebook 小雯（化名）有精神壓力需服用安眠藥助眠，沒想到某次睡著被同居男友強制發生性行為，事後小雯無法再隱忍下去，通報家暴；勵馨基金會調查發現，近年同居男女朋友通報家暴案件直逼夫妻關係，也呼籲民眾不論是夫婦或男女朋友關係，有精神、言語等暴力，都可通報家暴求助。

雲林縣去年家暴通報案件3801件，平均每天通報10.4件，其中有2051件親密關係暴力，加害者為與被害人是配偶、親子等，近年加害人是男女朋友比例也提高。

縣長張麗善等人今天出席「愛擁抱、不用暴」宣傳活動，與勵馨基金會、雲萱基金會等社福團體，呼籲大家共同站出來「向家暴說NO！」。

勵馨基金會主任林瑞茹說，基金會接手的多是家暴評估分數五以下家暴個案，雖較無立即危險性，但也可發現近年除夫妻常有家暴問題，同居男女朋友個案逐年增加，這幾年比例夫妻與同居男女朋友案件數占比趨近各半。

她表示，曾有位男生想要跟同居女友分手，但女友不肯更以死相逼、情緒勒索，或是有男生認為不能動手打女友，那就改摔東西宣洩情緒，甚至也出現像小雯這樣的個案，不僅是動手打人，只要是精神騷擾、言語暴力或強迫行為，都能構成家暴。

張麗善說，遭遇家暴不該隱忍，這只會讓自己或孩子陷入暴力深淵，長久下來惡性循環，目睹家暴的孩子容易將暴力內化傷害自己或他人，造成暴力一代傳一代，因此更應該全力防治家庭暴力。