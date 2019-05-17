兒童遊具成血滴子 5歲童頭皮被割出8公分傷口

2019-05-17 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



雲嘉南首座共融遊戲場去年10月在嘉義市文化公園啟用，陸續發生兒童玩遊憩受傷，嘉義市議員鄭光宏昨天接獲陳情案件，蔡媽媽表示，孩子16日傍晚在共融遊戲場溜滑梯下玩耍，起身時疑似被溜滑梯接縫的銳利處割傷頭皮，造成近8公分的傷口，蔡媽媽事後網路搜尋發現兒童受傷不只一件，希望政府能重視孩童玩樂安全。

鄭光宏今天在市議會質詢建設處長陳光興，從去年至今已有3名孩童受傷，甚至有遊具至今尚未修復，鄭光宏建議暫時關閉共融遊戲場，並全面體檢嘉義市各公園的兒童遊樂設施，年底透過預算編列改善、更新，還給兒童玩得安全環境。

陳光興對於發生孩童受傷一事感到抱歉，他表示，從今年3月起盤點全嘉義市34座公園的兒童器材，如有損壞之處立即檢修，必要時暫停開放，針對損壞嚴重的部分將在今年底編列經費維護。

鄭光宏說，文化公園共融式遊戲場是前市長涂醒哲掛保證符合CNS國家標準、通過TAF認證，安全無虞，去年10月啟用至今，半年來至少發生3起兒童受傷事件，包括玩童自行車軸心斷及螺絲鬆致女童摔飛傷、男童玩大轉盤摔斷手等，還有其他零星小意外。