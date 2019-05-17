台南後鎮抽水站完工運轉 後壁易淹水區有解
台南市水利局依照經濟部水利署於易淹水地區水患治理計畫規劃設置「後鎮抽水站」，已投入防洪排水運轉行列，用以解決台南後壁區竹圍後社區之農田低地一帶淹水問題。平日委由抽水站代操作廠商人員進駐管理，並於颱風豪雨期間負責操作抽水機抽排水，保障當地人民生命財產安全。
水利局表示，該處主要因為後壁區竹圍後社區之農田低地，長期因八掌溪外水位高漲，使得內水排除不易，每當豪雨發生期間，該處低窪地區時有淹水情事發生。
後鎮抽水站設置總抽水量達9cms之抽水機組，該處集水面積達270公頃，主要收集抽排低地區無法自然排除之內水，經由低地集水路收集暴雨期間洪水，統一由竹圍後中排一溢流入抽水站調節池後，再透過抽水站以抽排之方式排入八掌溪。
後鎮抽水站位於台南市鹽水區汫水里後鎮排水出口閘門北岸，後鎮排水及八掌溪白沙屯堤防間，後鎮抽水站工程於106年9月開工，施工期近18個月，已於今年度2月28日完工，工程經費達8千833萬 ，對當地居民生命財產安全多一層保障。
後鎮抽水站範圍包含容積為3萬3700噸調節池1座、地下2層地上1層的抽水站主體結構物以及周邊設施等，主站體1F設置有中控室供操作人員進駐、電氣室設置有控制盤體負責站體設施電氣控制、發電機室設置1台40KW柴油引擎發電機作為市電停電時緊急供電使用、動力機房配置3組3CMS豎軸抽水機組和引擎機組以及減速機及傳動組件，站區內還有1座15,800公升貯油槽、2台15HP清汙泵、消防水池、3扇進水閘門及3台撈汙機等設施，另外八掌溪堤外出水管口設有舌閥、消能工及出水渠道。
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