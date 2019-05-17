台南後鎮抽水站完工運轉 後壁易淹水區有解

2019-05-17 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市後鎮抽水站完工加入運轉，以解決台南後壁區竹圍後社區之農田低地一帶淹水問題。圖／水利局提供 分享 facebook 台南市水利局依照經濟部水利署於易淹水地區水患治理計畫規劃設置「後鎮抽水站」，已投入防洪排水運轉行列，用以解決台南後壁區竹圍後社區之農田低地一帶淹水問題。平日委由抽水站代操作廠商人員進駐管理，並於颱風豪雨期間負責操作抽水機抽排水，保障當地人民生命財產安全。

水利局表示，該處主要因為後壁區竹圍後社區之農田低地，長期因八掌溪外水位高漲，使得內水排除不易，每當豪雨發生期間，該處低窪地區時有淹水情事發生。

後鎮抽水站設置總抽水量達9cms之抽水機組，該處集水面積達270公頃，主要收集抽排低地區無法自然排除之內水，經由低地集水路收集暴雨期間洪水，統一由竹圍後中排一溢流入抽水站調節池後，再透過抽水站以抽排之方式排入八掌溪。

後鎮抽水站位於台南市鹽水區汫水里後鎮排水出口閘門北岸，後鎮排水及八掌溪白沙屯堤防間，後鎮抽水站工程於106年9月開工，施工期近18個月，已於今年度2月28日完工，工程經費達8千833萬 ，對當地居民生命財產安全多一層保障。