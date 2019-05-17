布袋故事館開幕 重現小上海榮景

2019-05-17 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處在嘉義縣布袋鎮舊關稅局布袋留置所舊址，打造濱海歷史小鎮「布袋五四三布袋小鎮展示所」(故事館)，今天上午開幕，展示400年發展演變8大主題，有昔日小上海繁華時期酒家模型，讓遊客融入油畫拍照打卡2Ｄ彩繪，成為繼高跟鞋教堂後，全新觀光亮點。

「哇！這係過去酒家永樂茶店及夜來香」布袋長輩踏入故事館，看到木製酒家模型及招牌，不禁驚呼，有如走入時空隧道，往日情景歷歷在目，光復初期布袋有小上海稱譽，兩岸商家貿易往來繁榮，台鹽曬鹽業興盛，老鹽工蔡戊雄看到老照片感慨深，他從20多歲鹽工做到60多歲退休，精華歲月都奉獻給鹽場。

雲管處長徐振能與縣長翁章梁、布袋鎮長陳鳳梅等剪綵開幕，由策展人員導覽參觀90坪2層樓展館 8項主題，徐振能與翁章梁在藝術家王國仁創作的布袋風情2Ｄ彩繪，同框融入畫中合照，翁章梁感到驚喜。

展覽8大主題包括「布袋歷史」、「船屋-布袋小上海」、「老照片」、「感覺布袋」、「聚落」、「地方刊物」、「布袋名人」及「消失的回憶」，展示布袋400年歷史變遷、產業文化、聚落特色、鄉土民情。

雲管處配合行政院「台灣地方創生元年」政策，在高雄關稅局布袋留置所舊址重建2層樓故事館，再斥資440萬元委託土溝農村美術館發起人陳昱良團隊，包括6位藝術家，費時1年蒐集資料，訪談耆老，獲布袋嘴文化協會協助，巧思打造「布袋五四三(台語俚語)」故事館 ，徐振能及翁章梁推薦遊客來布袋經典小鎮深度體驗。

故事館位在布袋鎮岑海里入船路46號，鄰近觀光魚市，每周三至周日上午9點到下午5點開館，周一、二休館；旅遊資訊可上臉書「雲嘉南，好好玩!!!」粉絲專頁查詢。