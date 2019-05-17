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旱災無花蜂農慘 南市農業局籲速向公所申報砂糖補助

2019-05-17 11:44聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

今年因暖冬無花，蜂農損失慘重。圖／台南市農業局提供
今年因暖冬無花，蜂農損失慘重。圖／台南市農業局提供
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旱災無花影響蜂農生計，農委會決定補助蜂農餵食蜜蜂的砂糖支出、取消蜂箱救助每戶4萬9千元的上限，台南市農業局表示，農委會將補助已完成養蜂事實申報者，請蜂農們盡速至戶籍或流動放養地點所在地之公所辦理申報。

臺南市養蜂產業相當興盛，養蜂戶數及箱數逐年增加，自100年養蜂戶數87戶，養蜂箱數1萬4460箱，至107年12月底計133戶，箱數2萬2198箱。

臺南市農業局統計，臺南市目前養蜂產銷班共有18班(六甲區1班、玉井區1班、白河區1班、西港區1班、後壁區1班、麻豆區1班、新營區1班、南化區2班、楠西區3班、東山區3班、新化區3班)，為全台第一。

今年因暖冬造成龍眼、荔枝等蜜源植物開花率不佳，使蜜蜂無花蜜可採，導致蜂蜜減產，為協助蜂農降低成本，行政院農業委員會已研議：

1.研擬修正天然災害救助辦法，新增蜂群救助項目。

2.取消現行蜂箱救助每戶最高4萬9千元的天花板。

3.限期內依農糧署訂定之「農民從事養蜂事實申報登記制度」完成登記之蜂農，針對養蜂所需餵養之砂糖，辦理專案補助，補助額度為三分之一。

4.刷蜂機、搖蜜機等7種農機具納入農糧署小型農機具補助項目。

5.農糧署及農業金融局將洽保險公司研議養蜂產業保險。

農業局說，蜂農餵飼蜜蜂所需之砂糖費用，將補助已完成養蜂事實申報者，請蜂農們盡速至戶籍或流動放養地點所在地之公所辦理申報。

蜜蜂臺南農糧署農委會

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