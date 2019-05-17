台南祕境水岸自行車道全長90公里 增藝術牆打卡

2019-05-17 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市山海圳綠道及雙博物館水岸自行車道，沿途景色優美。圖／水利局提供 分享 facebook 台南市府水利局在民國106年完成串聯山海圳綠道及雙博物館自行車道，同時編列預算持續優化自行車道老舊設施，近來並針對已完成自行車道與綠帶維、施設自行車道節點藝術，除可保障自行車道使用民眾生命財產安全外，也提供市民假日休閒、打卡熱點的安全場所。

水利局表示，山海圳綠道及雙博物館自行車道是一條台南首見長距離水岸自行車道，沿線串聯奇美博物館、二仁溪水岸、黃金海岸、安平鹽水溪堤頂、台江國家公園、臺灣歷史博物館、臺南科學園區及烏山頭水庫，是一條富含歷史、文化深度、現代科技、又有自然生態之美的綠徑。

民眾可沿著嘉南大圳旁，透過連續性的休閒空間與舒適性的騎乘動線，增加遮蔭性、建設具特色跨越水岸自行車橋及維護管理，優化市民步行和自行車的通行安全，是全台獨一無二的自行車道。

近期有民眾反映，發生外勞佔用自行車道烤肉及自行車道設施遭民眾破壞等情事，水利局表示，後續除請維護廠商針對損壞進行修復，也規劃設置禁止告示進行警告、函知相關所屬機關協助勸導，也加強巡查，以維持自行車道之品質，行經民眾之安全與環境整潔。