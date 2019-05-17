親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

答陳師孟：彈劾曲棍球案檢察官才是不學無術！

SBL／達欣男籃確定不加入職籃 傳有解散之虞

漁民抗爭後…台南漁電共生審不審 市府這樣回應

2019-05-17 09:47聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南七股漁電共生案引發漁民強烈抗爭，立委陳亭妃昨天在立法院質詢經濟部長沈榮津，要求台南市府今天下午召開的「養殖漁業經營結合綠能設施專區」劃設審查委員會應暫緩。農業局表示，經請示上級尚未獲得不開會的指示，但有接到經濟部能源局今天會派員到市府會商；跨區聲援七股漁民的龍崎區牛埔里前里長陳永和說，已請漁民冷靜，靜待下午的結果。

陳亭妃昨天質詢時指出，七股地區已出現業者高價向地承租土地，導致漁民連魚塭都租不起，加上專區又位於黑琵保護區旁，是其覓食及活動區域，除恐影響到候鳥棲息生態，更有可能讓七股漁民們，成為政策下的受害者。提醒經濟部「漁電共生」不能造成「漁電競爭」。她提醒經濟部，依據相關法令，當地農漁民同意及有意願才能設置使用，但市府及相關主管機關，還未與漁民溝通取得同意，就要召開審查會議，難怪引起養殖漁民們的質疑反彈，要求經濟部和市府溝通，暫緩召開審查會議，讓養殖漁民們安心。

農業局今天上午表示，並未接到經濟部要求不召開審查會的指示，但經濟部能源局今天會派員與市府會商。市長黃偉哲昨天接受媒體詢問也說，市府已成立「養殖漁業經營結合綠能設施專區」劃設審查委員會，今天的審查會是依法進行，請各界相信市府一定客觀公正。

據指出，台南市「養殖漁業經營結合綠能設施專區」劃設審查委員會，排定今天下午在台南市民治中心召開，委員由市府、農業局、經發局、養殖協會代表、台江國家公園、學者及NGO團體等所組成。審查的兩案分別是大同子公司同陽能源申請七股新生段（大員島）39.44公頃，及志光能源申請七股三股和三和段137.66公頃，

陳永和說，他不是反對綠能，而是反對將好的養殖魚塭，變成太陽能光電區，整件事就有如龍崎牛埔設置廢棄物掩埋場的翻版，一公頃土地從原本一年租金3萬元，暴漲到27萬至30萬元，目前許多漁民都收到地主存證信函，要求解約不再續租土地，眼前的衝擊就是漁民和相關產業鍊從業人員面臨失業，今天漁民原本還要動員前往抗議，但他認為15日漁民到市府的陳情，相關單位已聽到漁民的心聲和訴求了，請漁民今天堅守工作崗位，靜候政府給一個交代。

台南七股漁電共生案引發七股漁民恐慌前往市府抗議，但市府今天上午表示，下午審查委員...
台南七股漁電共生案引發七股漁民恐慌前往市府抗議，但市府今天上午表示，下午審查委員會沒有接獲通知停開。圖／取自陳永和臉書
分享

漁民陳永和

相關新聞

台南祕境水岸自行車道全長90公里 增藝術牆打卡

2019-05-17 10:11

龍崎月世界文資審查 民怨沒進度

2019-05-16 23:40

一代仁商侯雨利 布袋戲詮釋

2019-05-16 23:35

嘉縣府販賣機 無現金也OK

2019-05-16 23:32

黃敏惠：「人民的小事，市府的大事」 嘉市1999專線將重啟

2019-05-16 23:01

六輕氣爆賠償沒共識 鄉民4訴求

2019-05-16 23:00

舊部屬拿錢喬事？黃偉哲劃清界線

2019-05-16 22:53

台南社大師生獻唱《龍崎之歌》 呼籲守護自然地景

2019-05-16 21:07

勞動部長抵嘉 讚明成軒、秘密客是微型創業之光

2019-05-16 20:51

「一代仁商侯雨利」注音繪本發表 南紡董座捐款助學童

2019-05-16 20:14

徵的就是你！嘉市府誠徵23名暑期工讀生

2019-05-16 18:26

嘉義市黃花市集再度登場 穿黃衣抽大獎

2019-05-16 16:45

晚上不怕肚子餓！無現金交易便利店進駐嘉縣府

2019-05-16 16:26

嘔吐、腹瀉不舒服 斗六高中驚傳住宿生集體不適

2019-05-16 16:22

93歲西螺七崁老師李羅村殞落 眾武師靈前輪番演武送別

2019-05-16 15:56

舊團隊拿百萬元喬事？黃偉哲：與市府無關

2019-05-16 15:26

影／入夏白河蓮子上市 周六連花季登場

2019-05-16 14:28

嘉市1999專線重現生機 黃敏惠：編列進明年預算

2019-05-16 14:18

影／龍崎農會行銷在地優質竹筍 竹筍鳳梨大餐開放訂桌

2019-05-16 12:33

雲林六房媽過爐 一窺「擔花、擔燈、擔香擔」遶境特色

2019-05-16 12:03

綠幹線本周末加密班次 參訪左鎮化石園區更便利

2019-05-16 10:56

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

屏東九旬阿婆賣「甜酒釀」 恐挨罰3萬元

2019-05-16 18:06

肇事率少4成4 桃市拍板取消雙向四線道內側禁行機車

2019-05-16 17:16

防範汛期積水 高市府清疏下水道數萬公尺

2019-05-16 18:24

影／午後暴雨！南投驚傳砂石車受困河道 落石砸毀2車

2019-05-16 20:24

雲林六房媽過爐 一窺「擔花、擔燈、擔香擔」遶境特色

2019-05-16 12:03

屏大校徽抄襲事件將入校史 百萬授權金全數捐公益

2019-05-16 15:57

嘔吐、腹瀉不舒服 斗六高中驚傳住宿生集體不適

2019-05-16 16:22

竹市「東門辦桌、作夥呷飯」18日登場 明起封街管制

2019-05-16 17:32

抓到了！萬丹畜牧場偷排廢水 環保局：最重罰200萬

2019-05-16 22:32

晚上不怕肚子餓！無現金交易便利店進駐嘉縣府

2019-05-16 16:26

影╱恐怖的大型車內輪差及視覺死角 苗栗監理站設體驗區

2019-05-16 17:38

基隆姜子寮步道整修後反泥濘 山友打臉設計不接地氣

2019-05-16 14:05

解決基金公路逢假日就塞 將先拆除基金二路分隔島

2019-05-16 21:26

影╱一通電話就能買 桃園議員叫「笑氣」外送到議會

2019-05-16 15:12

金門年度盛事迎城隍 封街8小時辦繞境遊行

2019-05-16 20:05

妹島和世設計！ 台中綠美圖三度流標

2019-05-16 11:49

淡水舊納骨塔變危樓 遷移自費家屬反彈

2019-05-16 19:51

影／為愛他從蘭嶼到嘉義水上建舟 環保募款

2019-05-16 15:30

苗栗火車站的「痛」 1號電梯經常故障

2019-05-16 12:15

嘉義市黃花市集再度登場 穿黃衣抽大獎

2019-05-16 16:45

「新北吳彥祖」議員上節目 網友酸：頭髮像邱毅

2019-05-17 08:16

台2線速限從60降到40 防止蝙蝠寶寶被「路殺」

2019-05-16 21:09

電腦課消失？家長憂孩子輸人一截 其實屏東要這麼做...

2019-05-16 21:25

打通青青草原連絡道瓶頸 竹市元培街148巷拓寬工程動工

2019-05-16 16:24

新桃電廠送電渴望園區計畫 台電動工居民阻撓反對

2019-05-16 18:44

住戶共有防火巷變私人違建倉庫 游錫堃：公權力何在？

2019-05-16 11:20

頭屋中油加油站前雙黃線禁回轉 議員批全國加油最貴

2019-05-16 19:54

八德一號社宅上梁 鄭文燦取消行程花敬群快閃

2019-05-16 15:55

馬祖最大量赤潮報到 預告藍眼淚首波大爆發

2019-05-16 13:06

議員黃捷等人有異議！高雄市性平教育自治條例擱置

2019-05-16 20:25

桃市取消「四車道內側禁行機車」 330條道路將適用

2019-05-16 23:15

來台奉獻半世紀 瑞士神父傅若望今成正港台灣人

2019-05-16 17:53

妹島和世設計！ 台中綠美圖5月22日開標

2019-05-16 23:16

舊團隊拿百萬元喬事？黃偉哲：與市府無關

2019-05-16 15:26

阿基師x「小磨坊」 南亞技術學院培育國宴主廚人才

2019-05-16 17:48

影／赴歐選美闖10強台姐 返鄉秀美腿為宣傳這件事

2019-05-16 18:05

立院交通委員會考察烈嶼碼頭 民代盼能增建一座備用

2019-05-16 21:24

台南祕境水岸自行車道全長90公里 增藝術牆打卡

2019-05-17 10:11

竹子湖繡球花季18日開跑 陽明山有交管

2019-05-16 14:15

影／龍崎農會行銷在地優質竹筍 竹筍鳳梨大餐開放訂桌

2019-05-16 12:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top