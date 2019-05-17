漁民抗爭後…台南漁電共生審不審 市府這樣回應

2019-05-17 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南七股漁電共生案引發漁民強烈抗爭，立委陳亭妃昨天在立法院質詢經濟部長沈榮津，要求台南市府今天下午召開的「養殖漁業經營結合綠能設施專區」劃設審查委員會應暫緩。農業局表示，經請示上級尚未獲得不開會的指示，但有接到經濟部能源局今天會派員到市府會商；跨區聲援七股漁民的龍崎區牛埔里前里長陳永和說，已請漁民冷靜，靜待下午的結果。

陳亭妃昨天質詢時指出，七股地區已出現業者高價向地承租土地，導致漁民連魚塭都租不起，加上專區又位於黑琵保護區旁，是其覓食及活動區域，除恐影響到候鳥棲息生態，更有可能讓七股漁民們，成為政策下的受害者。提醒經濟部「漁電共生」不能造成「漁電競爭」。她提醒經濟部，依據相關法令，當地農漁民同意及有意願才能設置使用，但市府及相關主管機關，還未與漁民溝通取得同意，就要召開審查會議，難怪引起養殖漁民們的質疑反彈，要求經濟部和市府溝通，暫緩召開審查會議，讓養殖漁民們安心。

農業局今天上午表示，並未接到經濟部要求不召開審查會的指示，但經濟部能源局今天會派員與市府會商。市長黃偉哲昨天接受媒體詢問也說，市府已成立「養殖漁業經營結合綠能設施專區」劃設審查委員會，今天的審查會是依法進行，請各界相信市府一定客觀公正。

據指出，台南市「養殖漁業經營結合綠能設施專區」劃設審查委員會，排定今天下午在台南市民治中心召開，委員由市府、農業局、經發局、養殖協會代表、台江國家公園、學者及NGO團體等所組成。審查的兩案分別是大同子公司同陽能源申請七股新生段（大員島）39.44公頃，及志光能源申請七股三股和三和段137.66公頃，