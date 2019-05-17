親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

你家還有錄影帶嗎？南藝大搶救塵封的家庭記憶

2019-05-17 07:43聯合報 記者謝進盛╱即時報導

國立台南藝術大學2013年發起「家庭錄影帶搶救工作坊」，7年來持續推動，足跡甚至遠至關島、泰國，今年首度移師花蓮，讓塵封已久的錄影帶再度轉動播映，希望喚起2、30年前的家庭記憶，「自己的記憶自己救」。

南藝大音像紀錄所前教授井迎瑞2013年首度發起「家庭錄影帶搶救工作坊」，鼓勵民眾從日常生活做起，透過影像保存及維護，累積在地記憶，並搶救面臨丟棄命運的錄影帶。多年來南藝大音像藝術媒體中心持續辦理「搶救家庭記憶大作戰工作坊」，累積舉辦近30場工作坊。

南藝大紀錄所、媒體中心暨保存中心與慈濟大學傳播學系合作，今年首度在花蓮舉辦「台灣平埔族群影像資料庫─家庭電影保存工作坊」，帶領學員認識影像媒材、講解保存典藏知識體系，並徵集學員家中錄影帶，教導學員動手DIY，清潔、拆解、修復、放映，讓塵封角落已久影像記憶再次轉動。

現場播映學員們2、30年前的家庭記憶，經過修復的影帶多達10餘卷，內容涵蓋家族出遊、結婚紀錄等，加上活動剛好在今年母親節舉辦，格外具有特殊意義。

南藝大團隊除將影像維護保存的概念深耕校園，也持續挖掘東台灣影像文化資產，並感謝狀噶瑪蘭族長老偕萬來的女婿楊功明，捐贈出1990年代拍攝、共計158卷影帶，作為教學、研究與資料庫建置之用。

團隊指出，影像不僅包含偕萬來長老及其家族家庭記憶，更象徵著噶瑪蘭族的族群歷史檔案。楊功明表示，修復工作同時也是在做考古工作，「今天拍的東西會成為明天的歷史」，鼓勵學生多拍、多紀錄、也重視歷史檔案。

國立台南藝術大學2013年發起「家庭錄影帶搶救工作坊」，南藝大助理教授吳永毅（左...
國立台南藝術大學2013年發起「家庭錄影帶搶救工作坊」，南藝大助理教授吳永毅（左一）、副教授蔡慶同（左二）等人頒發感謝狀給楊功明（中）。圖/南藝大提供
分享
國立台南藝術大學2013年發起「家庭錄影帶搶救工作坊」，教導工作坊學員修復錄影帶...
國立台南藝術大學2013年發起「家庭錄影帶搶救工作坊」，教導工作坊學員修復錄影帶。圖/南藝大提供
分享
「台灣平埔族群影像資料庫─家庭電影保存工作坊」，由南藝大紀錄所、媒體中心暨保存中...
「台灣平埔族群影像資料庫─家庭電影保存工作坊」，由南藝大紀錄所、媒體中心暨保存中心與慈濟大學傳播學系合作，首度在花蓮舉辦。圖/南藝大提供
分享

修復

相關新聞

龍崎月世界文資審查 民怨沒進度

2019-05-16 23:40

一代仁商侯雨利 布袋戲詮釋

2019-05-16 23:35

嘉縣府販賣機 無現金也OK

2019-05-16 23:32

黃敏惠：「人民的小事，市府的大事」 嘉市1999專線將重啟

2019-05-16 23:01

六輕氣爆賠償沒共識 鄉民4訴求

2019-05-16 23:00

台南社大師生獻唱《龍崎之歌》 呼籲守護自然地景

2019-05-16 21:07

勞動部長抵嘉 讚明成軒、秘密客是微型創業之光

2019-05-16 20:51

「一代仁商侯雨利」注音繪本發表 南紡董座捐款助學童

2019-05-16 20:14

徵的就是你！嘉市府誠徵23名暑期工讀生

2019-05-16 18:26

嘉義市黃花市集再度登場 穿黃衣抽大獎

2019-05-16 16:45

晚上不怕肚子餓！無現金交易便利店進駐嘉縣府

2019-05-16 16:26

嘔吐、腹瀉不舒服 斗六高中驚傳住宿生集體不適

2019-05-16 16:22

93歲西螺七崁老師李羅村殞落 眾武師靈前輪番演武送別

2019-05-16 15:56

舊團隊拿百萬元喬事？黃偉哲：與市府無關

2019-05-16 15:26

影／入夏白河蓮子上市 周六連花季登場

2019-05-16 14:28

嘉市1999專線重現生機 黃敏惠：編列進明年預算

2019-05-16 14:18

影／龍崎農會行銷在地優質竹筍 竹筍鳳梨大餐開放訂桌

2019-05-16 12:33

雲林六房媽過爐 一窺「擔花、擔燈、擔香擔」遶境特色

2019-05-16 12:03

綠幹線本周末加密班次 參訪左鎮化石園區更便利

2019-05-16 10:56

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

屏東九旬阿婆賣「甜酒釀」 恐挨罰3萬元

2019-05-16 18:06

肇事率少4成4 桃市拍板取消雙向四線道內側禁行機車

2019-05-16 17:16

台南離譜雙S型黃線 網友虧：這是北宜公路？

2019-05-16 10:23

影／午後暴雨！南投驚傳砂石車受困河道 落石砸毀2車

2019-05-16 20:24

防範汛期積水 高市府清疏下水道數萬公尺

2019-05-16 18:24

雲林六房媽過爐 一窺「擔花、擔燈、擔香擔」遶境特色

2019-05-16 12:03

屏大校徽抄襲事件將入校史 百萬授權金全數捐公益

2019-05-16 15:57

嘔吐、腹瀉不舒服 斗六高中驚傳住宿生集體不適

2019-05-16 16:22

竹市「東門辦桌、作夥呷飯」18日登場 明起封街管制

2019-05-16 17:32

樂觀對抗癌末 88歲陳輝堂成為玉山攻頂最高齡者

2019-05-15 20:50

桃園中路二號社宅中選一般戶明起看屋 未中籤可試包租代管

2019-05-16 10:54

晚上不怕肚子餓！無現金交易便利店進駐嘉縣府

2019-05-16 16:26

基隆姜子寮步道整修後反泥濘 山友打臉設計不接地氣

2019-05-16 14:05

計車程司機心肌梗塞倒地 導管加低溫治療救回他

2019-05-16 09:09

影╱恐怖的大型車內輪差及視覺死角 苗栗監理站設體驗區

2019-05-16 17:38

抓到了！萬丹畜牧場偷排廢水 環保局：最重罰200萬

2019-05-16 22:32

影╱一通電話就能買 桃園議員叫「笑氣」外送到議會

2019-05-16 15:12

金門年度盛事迎城隍 封街8小時辦繞境遊行

2019-05-16 20:05

解決基金公路逢假日就塞 將先拆除基金二路分隔島

2019-05-16 21:26

桃市推YouBike傷害險 今年已理賠4件

2019-05-16 07:47

妹島和世設計！ 台中綠美圖三度流標

2019-05-16 11:49

影／為愛他從蘭嶼到嘉義水上建舟 環保募款

2019-05-16 15:30

苗栗火車站的「痛」 1號電梯經常故障

2019-05-16 12:15

嘉義市黃花市集再度登場 穿黃衣抽大獎

2019-05-16 16:45

淡水舊納骨塔變危樓 遷移自費家屬反彈

2019-05-16 19:51

基隆橘郡社區等5候車亭將改建 立委爭取中央補助

2019-05-16 09:52

住戶共有防火巷變私人違建倉庫 游錫堃：公權力何在？

2019-05-16 11:20

打通青青草原連絡道瓶頸 竹市元培街148巷拓寬工程動工

2019-05-16 16:24

新桃電廠送電渴望園區計畫 台電動工居民阻撓反對

2019-05-16 18:44

馬祖最大量赤潮報到 預告藍眼淚首波大爆發

2019-05-16 13:06

議員黃捷等人有異議！高雄市性平教育自治條例擱置

2019-05-16 20:25

來台奉獻半世紀 瑞士神父傅若望今成正港台灣人

2019-05-16 17:53

八德一號社宅上梁 鄭文燦取消行程花敬群快閃

2019-05-16 15:55

台2線速限從60降到40 防止蝙蝠寶寶被「路殺」

2019-05-16 21:09

舊團隊拿百萬元喬事？黃偉哲：與市府無關

2019-05-16 15:26

阿基師x「小磨坊」 南亞技術學院培育國宴主廚人才

2019-05-16 17:48

影／赴歐選美闖10強台姐 返鄉秀美腿為宣傳這件事

2019-05-16 18:05

電腦課消失？家長憂孩子輸人一截 其實屏東要這麼做...

2019-05-16 21:25

93歲西螺七崁老師李羅村殞落 眾武師靈前輪番演武送別

2019-05-16 15:56

社區法定空地車輛穿梭違停 新北議員要求警依法開罰

2019-05-16 15:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top