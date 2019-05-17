你家還有錄影帶嗎？南藝大搶救塵封的家庭記憶

2019-05-17 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



國立台南藝術大學2013年發起「家庭錄影帶搶救工作坊」，7年來持續推動，足跡甚至遠至關島、泰國，今年首度移師花蓮，讓塵封已久的錄影帶再度轉動播映，希望喚起2、30年前的家庭記憶，「自己的記憶自己救」。

南藝大音像紀錄所前教授井迎瑞2013年首度發起「家庭錄影帶搶救工作坊」，鼓勵民眾從日常生活做起，透過影像保存及維護，累積在地記憶，並搶救面臨丟棄命運的錄影帶。多年來南藝大音像藝術媒體中心持續辦理「搶救家庭記憶大作戰工作坊」，累積舉辦近30場工作坊。

南藝大紀錄所、媒體中心暨保存中心與慈濟大學傳播學系合作，今年首度在花蓮舉辦「台灣平埔族群影像資料庫─家庭電影保存工作坊」，帶領學員認識影像媒材、講解保存典藏知識體系，並徵集學員家中錄影帶，教導學員動手DIY，清潔、拆解、修復、放映，讓塵封角落已久影像記憶再次轉動。

現場播映學員們2、30年前的家庭記憶，經過修復的影帶多達10餘卷，內容涵蓋家族出遊、結婚紀錄等，加上活動剛好在今年母親節舉辦，格外具有特殊意義。

南藝大團隊除將影像維護保存的概念深耕校園，也持續挖掘東台灣影像文化資產，並感謝狀噶瑪蘭族長老偕萬來的女婿楊功明，捐贈出1990年代拍攝、共計158卷影帶，作為教學、研究與資料庫建置之用。