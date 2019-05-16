台南社大師生獻唱《龍崎之歌》 呼籲守護自然地景

2019-05-16 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南社大「音緣聚會班」老師薛僈齡填詞創作《龍崎之歌》，今天帶領十多名學員到龍崎牛埔獻唱，呼籲各界一同守護自然地景。

「龍崎牛埔景色美意愛置心內，湖光山色月世界惡地天然來，夢幻湖中帶詩意清風伴綠水，留乎子孫好景致堅心不放棄…」為聲援龍崎自然地景的守護行動，台南社大「音緣聚會班」薛僈齡改編台灣歌謠《望春風》，以龍崎自然惡地風光為題，重新填詞創作《龍崎之歌》，今天帶領班級學員前往龍崎獻唱。

薛僈齡表示，在地居民在熟悉的歌曲中跟著哼唱，為所有守護這片珍貴地景一起努力的在地住民、公民團體表達最深切的感謝與支持，也呼籲市府加快自然地景申請的步調，讓後代子孫可以永久保存這塊珍貴自然資產。

薛僈齡說，20年前她便在龍崎教唱，在這裡有許多她的學生，那時前龍崎區長黃德茂還是鄉長，曾舉辦過歌唱比賽，她也受邀擔任評審，選出及指導代表參加大台南區的比賽。

她說，那時便幾乎走遍龍崎許多美麗的景色，對這個被稱為「采竹之鄉」的自然風光非常喜歡。在台南社大擔任歌唱老師後，便一直非常支持台南社大與陳永和前里長、陳泰祥里長等在地居民抗爭掩埋場、保存自然地景的行動。

薛僈齡有感於許多人對於這片珍貴地景保存的努力，因此特別以傳統歌謠望春風為曲，重新編曲填詞創作《龍崎之歌》，希望透過大家的傳唱，來紀念這個感動人心的公民行動，並呼籲政府能盡快進行自然地景保存區的後續流程，讓後代子孫能繼續擁有這片天賜的美麗風景。

為了抗爭家鄉不要變成廢棄物處理中心而參選市長、獲得廣大市民支持的前里長陳永和表示，龍崎的守護過程，可以說是近年來台南市民公民意識抬頭的最重要範例，雖然現在看似阻擋下來，但目前還只是暫定自然地景，後續還有審議評估等流程要走，未來這一個具備世界特色的泥岩堊地，該如何進行規畫與保護，還需要不斷的努力，也希望更多如台南社大薛老師的個人或團體，用創作，用傳唱等不同方式，持續來關注龍崎。

現任里長陳泰祥則說，守護牛埔這塊祖先留下來的珍貴祖產，是所有牛埔人的心聲，我們對後代子孫的承諾還沒有完成，就如同薛老師的創作：龍崎牛埔景色美意愛置心內，我們的社區長輩，都很喜歡唱歌，這首創作要把他傳唱下去，讓更多子孫知道這段大家一起努力守護的故事，繼續來維護家鄉的美麗景觀。