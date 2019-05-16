勞動部長抵嘉 讚明成軒、秘密客是微型創業之光

2019-05-16 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



勞動部長許銘春與勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟昨天到嘉義市探訪秘密客咖啡館及明成軒企業社，聆聽他們創業初期因獲得微創貸款幫助，進而挺過艱辛草創期，讓事業蓬勃發展的過程，尤其聽聞秘密客10年經營有成、明成軒老闆胡莉更於去年將事業版圖拓展回家鄉湖南等地，讓許銘春頻頻豎起拇指大讚是「微創之光」！

許銘春上任後推動「安穩工作、安新職場、安全勞動」三安政策，考量物價上漲、資金需求增加，今年4月提高微創貸款的額度提高至200萬，希望做人民最堅強的後盾，根據勞動力發展署近5年的統計資料顯示，微型創業鳳凰貸款截至去年底逾4千人申請，核貸人數2155人，核貸金額約12.58億元。

秘密客負責人鄧竹伶回想創業初期，因租金問題不得不搬家，決定用老屋改建，營造懷舊風格，卻苦無資金可運用，所幸靠著申請微創貸款，獲得50萬的資金挹注，還免費參加創業課程及專業顧問諮詢，讓她挺過創業初期危機，秘密客咖啡館現在不定期舉辦藝文活動、講座及手工教室，搭配用心的甜點與咖啡，以及熱情親切的服務，在嘉義市擁有高評價，更是許多網美拍照打卡的好去處。

祖籍湖南長沙的胡莉17年前為愛遠嫁來臺灣，因為愛吃美食又想創業，在不斷摸索下做出不易破碎的蛋捲型肉乾，隨著商品熱銷，胡莉想要添購一台要價30萬以上的機器設備卻苦無資金，靠著微創貸款度過難關，且創業輔導課程更讓她吸收許多營運技巧、導正錯誤觀念，讓她直呼受益良多。