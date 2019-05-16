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不平和的天安門：生而為人的選擇

「一代仁商侯雨利」注音繪本發表 南紡董座捐款助學童

2019-05-16 20:14聯合報 記者周宗禎╱即時報導

南紡購物中心今天舉辦《一代仁商侯雨利》故事繪本注音版發表會，由北門文山國小學生以布袋戲演出繪本內容，詮釋故事主角台南幫企業祖師爺侯雨利自幼貧困，努力奮鬥成為「台灣投資之神」，秉持家訓扶助弱勢、嘉惠鄉里的傳奇故事。

侯雨利後代、南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，承襲先人仁商精神，捐贈160萬元作為文小校務發展使用。

北門區文山國小為讓學生了解「吃果子拜樹頭」的道理及學習典範，師生們花費半年時間，實地走訪歷史名人侯雨利故居、紀念館，訪談侯博明、永都基金會祕書侯世惠，諮詢地方耆老逐步撰稿、繪製插畫完成《一代仁商侯雨利》繪本創作，今天下午舉辦注音繪本發表會，文山國小校長謝辰育、侯永都基金會副董事長侯博裕、南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜及環球水泥副總經理侯智元等人到場見證。

發表會開場由文山國小校長謝辰育帶領學生，以生動活潑的布袋戲演出，詮釋故事主角侯雨利出生於北門區二重港，4歲喪父，全憑母代父職，自幼家境十分清苦，三餐只有地瓜簽可吃，偶買一顆鹹魚頭，反覆煮湯可吃上半個月，侯母經常教導「連魚頭都吃不起的人，以後有能力，一定要幫助窮困之人」，後來侯雨利憑藉自身努力奮鬥不懈，在紡織界闖出一片天，且被譽為台灣投資之神。

經商有成，侯雨利謹記家訓，經常回饋社會鄉里、濟弱扶傾，提攜後進不遺餘力，包括已故知名企業家吳修齊、高清愿和翁川配等人，諸多善舉被譽為台南幫企業的「祖師爺」，為感謝其一生對社會的貢獻付出，2015年，台南市政府於侯雨利二重港故居掛牌紀念，成為第五處市府掛牌歷史名人故居。

文山國小精采的布袋戲演出，獲得購物中心逛街民眾熱烈掌聲，亦打動侯雨利的後代子孫，侯博明為感謝師生們辛勤創作繪本，與承襲先人的仁商精神，當場捐贈160萬元，作為該校的年度校務發展使用，包括營養午餐、補助課後社團教學、兒童才藝表演及教室櫥櫃更新設備等，文山國小回贈感謝狀，場面備感溫馨。

侯博明表示，適逢祖父侯雨利逝世30周年紀念，省思需讓全台灣國小學童都能閱讀到《一代仁商侯雨利》注音繪本，冀望孩童在學習成長過程中，可以學習到不怕困苦、勇於突破逆境，並秉持慈善大愛的精神，關懷幫助社會弱勢，亦將基金會贊助加印的注音繪本，協助發送至各小學，希望能讓更多的人從繪本故事中獲得啟發，將仁商精神發揚光大。

謝辰育表示，因校園長期獲得侯永都基金會的照顧及支持，為回饋基金會的善心義舉，希望藉由全校師生協力合作出版繪本，讓小朋友深入認識侯雨利行善助人、刻苦耐勞的事蹟，培養學生胸懷感恩的心，也期望透過繪本的出版，將善的力量傳遞到各個角落。

謝辰育表示，侯雨利在家鄉學區二重港出生子弟，這樣的大人物，值得小朋友學習，南紡董事長長期照護學校、學習環境變得非常好， 大家要有感恩的心，這個注音繪本出版非常不容，已發行5000本，感謝參與出版的老師，常接到各地電話信件來學校問，侯雨利是北門、全台灣各地甚至全世界都景仰的人。

校友南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜說， 他民國41年文山國小畢業，光是他家就有9個兄弟姊妹，一個班級就比現在全校學生還多，民國60年代，侯雨利還是台灣首富， 為什麼大家對他到現在還很敬重，因為他很重視傳承，樂於培養提攜晚輩，讓人敬重。

侯博明說，侯雨利4歲時父親就死了，家境貧困並不氣餒，反而更努力奮發，成功後常年行善作公益，小朋友要學習他的精神， 遇到困難追不放棄，要一代比一代強，事在人為是他的精神思想 ，他認為事業不一定做很大，只要能賺錢、有EPS就好，這本書讓他們家很光彩，讓全世界都能來學習。

台南市北門區文山國小教務主任曾壬保（左起）、校長謝辰育、侯永都社會福利慈善事業基...
台南市北門區文山國小教務主任曾壬保（左起）、校長謝辰育、侯永都社會福利慈善事業基金會副董事長侯博裕、南紡購物中心董事長暨侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明。記者周宗禎/攝影
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文山國小師生與布袋戲來演出侯雨利的故事。記者周宗禎/攝影
文山國小師生與布袋戲來演出侯雨利的故事。記者周宗禎/攝影
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文山國小師生與布袋戲來演出侯雨利的故事。記者周宗禎/攝影
文山國小師生與布袋戲來演出侯雨利的故事。記者周宗禎/攝影
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文山國小師生與布袋戲來演出侯雨利的故事。記者周宗禎/攝影
文山國小師生與布袋戲來演出侯雨利的故事。記者周宗禎/攝影
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北門布袋戲南鯤鯓代天府

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