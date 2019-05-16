嘉義市黃花市集再度登場 穿黃衣抽大獎

2019-05-16 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



位於嘉義市世賢路上整排阿勃勒樹每逢初夏就陸續綻放，樹梢垂吊著一串串如黃金打造的風鈴，金黃色花瓣隨風飄落，走入其中，彷彿「一秒到法國」。賞花也要拚經濟，市府將從明天起連續兩個周末舉辦「黃花瘋市集」，希望吸引觀光人潮來嘉賞花，民眾只要穿著黃色衣物即可獲得抽獎券一張，歡迎一起「穿黃衣、來摸彩」！

嘉義市長黃敏惠今天與多位貴賓戴上法式髮飾、小帽子，在即將盛開的阿勃勒樹下，巧妙重現莫內名畫《草地上的午餐》，配上雯翔舞團輕快俏麗的Swing舞蹈，在輕鬆的陽光午后，宣布活動開跑。

黃敏惠表示，繼3月八掌溪畔黃金風鈴木，5月開始世賢路阿勃勒花又將綻放。市府規劃一系列活動，從17日開始連續兩個週末舉辦「黃花瘋市集PART2」活動，歡迎全國民眾來嘉走入畫中美景，享受幸福時光，大小牽小手，一起參加這場初夏限定的主題市集。

除了逛市集、賞黃花，市府推出「黃花DRESS CODE大摸彩」。民眾只要身穿黃色衣物者（上衣或下著其一即可）到大會服務台報到，即可獲得抽獎券一張，最大獎有掃地機器人、空氣清淨機，總共超過50個獎項。

今年的黃花瘋市集PART2活動17日至19日、24日至26日連續二周登場，週五傍晚6點半到9點，週六日下午4點到9點。嘉義市府步道區更特別設置拍照打卡點，讓民眾可以在此留下一張重現莫內名畫《草地上的午餐》紀念照片，打卡分享可獲紀念小禮物一份。