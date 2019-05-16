晚上不怕肚子餓！無現金交易便利店進駐嘉縣府

2019-05-16 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣府地下一樓餐廳，今天引進OK mini「無現金交易自動販賣機」，販賣機不需投幣，可以電子票證、NFC信用卡及悠遊卡等20種以上無現金支付方式，縣長翁章梁搶先體驗在「無現金支付體驗區」用行動支付買了一包零食，強調透過科技，提供同仁及洽公民眾更便利、智慧零售體驗。

翁章梁表示，縣府引進OK mini，支援無現金支付，讓縣府同仁體驗到無現支付魅力。未來將媒合超商與農會合作，將嘉義縣農特產品、零嘴導入 OK mini販售，希望透過行動支付便利性、主流趨勢，將嘉義農特產行銷到全國。

承辦縣府無現金支付的來來超商總經理魏國志指出，OK mini「無現金交易自動販賣機」提供流行多元的商品選擇，從鮮食、飲料、美妝保養、生活用品、文創商品或是3C產品都有，就像一間無人超商。

他說，日本擁有全世界最完整便利系統，自動販賣機達460萬台，有信心與縣府一起推動智慧城市。另嘉義縣老年人口比例較高，將研發方便長輩使用自動販賣機。