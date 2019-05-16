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影／入夏白河蓮子上市 周六連花季登場

2019-05-16 14:28聯合報 記者謝進盛╱即時報導

入夏，白河蓮子將上市，今年栽種約250公頃，全國之冠，白河農會推產地團體標章，估計收購5千至1萬台斤，因缺工依舊，售今年價可能會略漲，農會將在下周公布今年售價。而公所辦理白河連花季本周六登場，熱鬧可期

台南市政府農業局今天邀請白河區公所、農會召開辦「白河蓮子、蓮藕粉產地團體標章」記者會，農業局長農務科長蘇信姿說，

市面上蓮子、蓮藕粉品質參差不齊，台南市政府為避免消費者購買到仿冒白河蓮子、蓮藕粉產品，農業局邀請白河區公所、農會加強消費者對白河蓮子、蓮藕粉產地團體標章的認知，以區隔產品標示，凸顯在地產品特色。

農業局指出，台南市蓮子、蓮藕栽種面積約366公頃為全國之冠，其中以白河區為主要產區，面積約250公頃，為避免不法投機業者以其他地區及進口蓮子、蓮藕仿冒在地農產品混淆市場，農業局輔導蓮農印製通過商標註冊產地團體商標標章蓮子及蓮藕粉防偽標籤，加強開拓廣大消費市場，以確保蓮農收益。

農會說，今年農會蓮子收購量估計量約5千至1萬台斤之間，至於外界關切的售價，因產量不同，每年都不太一樣，去年農會每台斤售價380元，因長期缺工問題，今年售價有可能略漲，將在下周確定。至於蓮藕粉，每台斤裝550元，半斤裝330元。

白河區長蕭福清也說，「吃在地、食當季」，台南市蓮子、蓮藕產季即將到來，白河區公所周六將舉辦「2019白河蓮花季」，邀請市民朋友共襄盛舉來白河採購在地新鮮蓮子、蓮藕粉產品，品嘗當季現採蓮子、蓮藕粉料理，共同支持在地蓮農及在地農產品。

推廣蓮子、蓮藕，台南市政府農業局今天邀請白河區公所、農會召開辦「白河蓮子、蓮藕粉...
推廣蓮子、蓮藕，台南市政府農業局今天邀請白河區公所、農會召開辦「白河蓮子、蓮藕粉產地團體標章」記者會。記者謝進盛／攝影
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誘人的白河蓮藕料理。記者謝進盛／攝影
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白河蓮子竹筍香飯令人垂涎三尺。記者謝進盛／攝影
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新鮮採收的當季白河蓮子。記者謝進盛／攝影
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鮮豔誘人的香水蓮花。記者謝進盛／攝影
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白河仿冒

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