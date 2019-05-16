影／龍崎農會行銷在地優質竹筍 竹筍鳳梨大餐開放訂桌

2019-05-16 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



龍崎區農會今天舉辦「綠竹筍評鑑暨在地農特產品行銷宣傳活動」，請來台南農改場見證，與如記食品異業結盟、也與大坑休閒農場和王家燻羊肉兩家農會輔導的田媽媽餐廳結盟，共同推展綠竹筍產品，另「為提供消費者在地安全優質綠竹筍」，龍崎農會也宣布19日舉辦綠竹筍評鑑，推廣在地優質農產品。

龍崎區因屬於特殊砂質壤土，種植綠竹筍約400公頃，農會輔導班員管理經營讓綠竹筍全無休，所生產綠竹筍風味清甜「甘脆如梨」，形狀略彎呈牛角狀，有「龍崎牛角筍」之稱。

農會秘書卓永章表示，龍崎區竹林依四季變換不同色彩，所以龍崎素有「采竹之鄉」的美名，蘊藏自然景觀及地理環境資源，適合觀光休閒旅遊的好所在。

農會輔導蔬菜產銷班「共選共計」共同運銷，23年來綠竹筍品質特優及嚴選分級，於台北果菜市場獲肯定，也讓班員收益增加。

這次的綠竹筍評鑑活動有蔬菜產銷第2班、第8班級第12班，三班也通過臺灣農產品生產追溯QR Code申請。班員共有40位報名，分二階段進行，第一階段班員的樣品經農藥殘留抽檢合格，才能進入第二階段由專家現場評選，經農業局抽檢結果，全數通過檢驗，驗證本市綠竹筍安全。

5月19日上午8時起龍崎文衡殿前廣場舉行評鑑，並將由農改場專家及資深班員針對外觀、色澤、柔嫩度、糖度等項目評選出優勝農友。也讓參予班員互相觀摩切磋及心得交換，並推廣本區優質健康安全之綠竹筍。

農糧署南區分署洽商屏東如記食品，與龍崎農會輔導綠竹筍共選共計產銷班合作分散市場，不集中產地市場與台北運銷各市場。

農會表示，將優質綠竹筍分散通路，把優質加工產品綠竹筍供應好市多、全聯、超商及市場，建立良好銷售通路。未來除共同運銷送往北部市場拍賣，部分送簽約如記，提高銷售價格及保障班員銷售通路，增加班員收入，提升農會收益。

龍崎農會配合活動，竹炭產品加碼推出各項優惠活動，即日起至6月9日竹炭產品9折優惠，持VIP貴賓卡回娘家85折優惠，民眾可前往農會竹炭故事館選購 。

農會也配合鳳梨好筍季結合所輔導在地田媽媽餐廳，同業結盟推出竹筍風味餐，菜色有西拉雅筍堡、籜龍雙飛昌、鳳雞籜龍盎、龍鳳呈祥品、鳳喜龍門梨、乳味籜龍宴、籜龍香魚躍、御品富貴香、湯品：籜龍寶雙喜、鑽炭茗品貴。訂餐每桌5千元，可電龍崎區農會06-5941114 大坑休閒農場06-5941555