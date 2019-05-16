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雲林六房媽過爐 一窺「擔花、擔燈、擔香擔」遶境特色

2019-05-16 12:03聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣宗教盛事之一「六房媽過爐」將於19日上午6時起駕出發，由虎尾大庄紅壇過爐到斗南新厝寮紅壇，預計將湧入數萬香客與陣頭參與，當天除熱鬧陣頭，將可看到許多信徒以扁擔「擔花、擔燈、擔香擔」，是六房媽過爐的特色之一。

雲林六房媽過爐是由斗南鎮、土庫鎮、大埤鄉、斗六市及虎尾鎮分成5股34庄頭依序輪流奉祀一年，每五年完成各股一次循環，今年過爐是由虎尾過溪股大庄紅壇過爐到斗南股新厝寮紅壇。

雲林縣政府文化處長陳璧君表示，遶境當天，沿路有許多信眾設置補給站，準備豐盛的點心、飲料、水果，讓來自全國各地的數萬香客吃平安，充分展現出雲林人的熱情好客、無私奉獻的精神，隊伍中最具特色且數量龐大的是信徒自發性還願組成的遶境陣容「擔花」、「擔燈」、「擔香擔」。

中華民國六房媽會表示，在遶境的隊伍裡，常看到許多信徒們列隊，透過肩上扁擔，扛著一對「花籃」、「古仔燈」或「淨爐香擔」等，表示「祈願」或「還願」的心意。

擔花除了表示對六房媽的敬意、還願祈福，亦有好事會發生之意，擔燈則有祈願人丁興旺、前途光明之意，擔香擔則是行走在遶境路途上，以香煙繚繞方式，為六房媽淨化香路，都是平常遶境較少見的特殊隊伍。

陳璧君表示，今年六房媽過爐，縣府結合周邊景點與美食小吃，推出特色遊程，每個遊程皆以六房媽位於虎尾大庄的紅壇為起點，斗南股（新厝寮）為終點，並串聯熱門景點，有雲林布袋戲館、雲林故事館、合同廳舍、雲林記憶庫、興隆毛巾觀光工廠、偶的家戲偶文化園區等，提供前來體驗民俗活動的民眾更多選擇。有關遊程相關資訊，請至雲林文化旅遊網、慢遊雲林臉書粉絲專頁查詢。

雲林縣宗教盛事之一「六房媽過爐」將於19日上午6時起駕出發，由虎尾大庄紅壇過爐到...
雲林縣宗教盛事之一「六房媽過爐」將於19日上午6時起駕出發，由虎尾大庄紅壇過爐到斗南新厝寮紅壇。圖／本報資料照
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雲林縣宗教盛事之一「六房媽過爐」將於19日上午6時起駕出發，由虎尾大庄紅壇過爐到...
雲林縣宗教盛事之一「六房媽過爐」將於19日上午6時起駕出發，由虎尾大庄紅壇過爐到斗南新厝寮紅壇。記者陳雅玲／攝影
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