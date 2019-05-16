2019台南博物館節起跑 民眾可一窺珍稀寶物迷人風采

2019-05-16 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南博物館節從5月18日至6月16日登場，共有49間場館參與，台南市政府文化局今天以20件博物館獨特寶物作為宣傳亮點，其中「寶貝，是你？」活動邀請各館精挑細選館內重要典藏，進行台南鎮館之寶大盤點，讓民眾可以一窺珍稀寶物迷人風采。

文化局說，今年以「課外獨物」為主題擴大舉辦，除了延續往年備受歡迎「行動博物館校園巡演」、「館校合作特展」、「博物館攤車逛大街」外，今年首度推出「寶貝，是你？尋找博物館獨特珍寶」、「博物館紙箱劇場展覽╳社區微遊行」主軸活動。

今天在台灣歷史博物館舉行啟動記者會，由市長黃偉哲偕同各界貴賓一起揭開序幕，邀請市民進館尋寶；台南市今年有台南市美術館、台南左鎮化石園區以及台灣史前文化博物館南科考古館等3座全新博物館陸續啟動營運。

文化局指出，盤點各館所珍藏典藏品，邀請大家到各館尋寶。其中包含成功大學博物館歷經3年修復完成的「首任校長若槻道隆大禮服」、台灣史前文化博物館南科考古館「西拉雅文化遺存鹿角骰子」、葉王交趾陶文化館國寶文物「胖瘦羅漢」。