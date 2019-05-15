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傳統養豬場飄惡臭 台糖畜殖高層被村民轟走未承諾遷廠

2019-05-15 21:53聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣義竹鄉岸內畜殖場採傳統豬舍養豬，臭味長期造成在地東光村及周邊東榮村民困擾、抗議，台糖計劃改建現代水簾式密閉豬舍，今晚在德興寺舉辦說明會，會議快結束，突然飄來陣陣豬屎臭味，村民民情緒激動，要求遷場，最後立委蔡易餘做結論，要求台糖3年後遷豬，村民歡聲雷動；台糖畜殖事業部副執行長溫元文未發一語，臉色鐵青在員警護送下離去。

義竹鄉前議員翁聰賢不滿說，民營中央畜殖場有效率做綠能發電，改善臭味，台糖做不到，長期製造臭味無法改善，村民不信任台糖改建計畫。 會議快結束，突然飄來陣陣豬屎臭味，村民民情緒激動，要求遷場，有村民當場打手機向環保局陳情。

立委蔡易餘做結論， 原打算要求台糖先一半改善，但村民不接受，一致要求遷場。翁聰賢也要求3年內遷遷場，這段期間不能再製造臭味。最後蔡易餘也要求台糖3年後遷豬，村民鼓掌說好；但溫元文當場未就遷場做承諾，在員警護送下離去，說明會從晚間7點到8點半結束，未發生衝突。

台糖說，岸內畜殖場改建秉持「規模不變、先建後拆」原則，結合沼氣發電、沼液、沼渣資源化運用等多元方式，建造現代化畜殖場，採密閉負壓水簾式設計，豬舍氣體排放符合法令，配合綠能政策，利用「共消化」技術，混合豬糞尿及鄰近區域農業廢棄物進行厭氧流程，再結合沼氣發電系統，轉化為可用電力資源。

嘉義縣義竹鄉岸內畜殖場採傳統豬舍養豬，臭味長期造成在地東光村及周邊東榮村民困擾、...
嘉義縣義竹鄉岸內畜殖場採傳統豬舍養豬，臭味長期造成在地東光村及周邊東榮村民困擾、抗議，台糖計劃改建，今晚在德興寺舉辦說明會，會議快結束，突然飄來陣陣豬屎臭味，村民情緒激動，要求遷場。記者魯永明／攝影
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嘉義縣義竹鄉岸內畜殖場採傳統豬舍養豬，臭味長期造成在地東光村及周邊東榮村民困擾、...
嘉義縣義竹鄉岸內畜殖場採傳統豬舍養豬，臭味長期造成在地東光村及周邊東榮村民困擾、抗議，台糖計劃改建，今晚在德興寺舉辦說明會，會議快結束，突然飄來陣陣豬屎臭味，村民情緒激動，要求遷場。記者魯永明／攝影
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蔡易餘廢棄物

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