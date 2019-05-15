傳統養豬場飄惡臭 台糖畜殖高層被村民轟走未承諾遷廠

2019-05-15 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣義竹鄉岸內畜殖場採傳統豬舍養豬，臭味長期造成在地東光村及周邊東榮村民困擾、抗議，台糖計劃改建現代水簾式密閉豬舍，今晚在德興寺舉辦說明會，會議快結束，突然飄來陣陣豬屎臭味，村民民情緒激動，要求遷場，最後立委蔡易餘做結論，要求台糖3年後遷豬，村民歡聲雷動；台糖畜殖事業部副執行長溫元文未發一語，臉色鐵青在員警護送下離去。

義竹鄉前議員翁聰賢不滿說，民營中央畜殖場有效率做綠能發電，改善臭味，台糖做不到，長期製造臭味無法改善，村民不信任台糖改建計畫。 會議快結束，突然飄來陣陣豬屎臭味，村民民情緒激動，要求遷場，有村民當場打手機向環保局陳情。

立委蔡易餘做結論， 原打算要求台糖先一半改善，但村民不接受，一致要求遷場。翁聰賢也要求3年內遷遷場，這段期間不能再製造臭味。最後蔡易餘也要求台糖3年後遷豬，村民鼓掌說好；但溫元文當場未就遷場做承諾，在員警護送下離去，說明會從晚間7點到8點半結束，未發生衝突。