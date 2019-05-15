拒絕豬屎味要求遷場 台糖畜殖場改建說明會群眾飆怒火

2019-05-15 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



「抗議台糖豬場，拒絕豬屎味！」嘉義縣義竹鄉岸內畜殖場採傳統豬舍養豬，臭味長期造成在地東光村及周邊東榮村民困擾、抗議，台糖計劃改建現代水簾式密閉豬舍，村民質疑以改建掩護擴建增養，擔心惡臭加劇，台糖今晚在德興寺廟廣場開說明會，畜殖事業部副執行長溫元文致歉，村民不接受不斷喊口 號，要求遷場，立委蔡易餘說，舊場未改善臭味，不同意改建新場。

「捍衛家園， 趕走豬場！」，350名村民頭綁抗議布條，在道路掛抗議布條，村民不 滿說南風吹起，屎味飄逸，惡臭滲進家，像蒼蠅無法驅離，還利用暗夜偷排，東光村長趙崇福說，畜殖場位在東光村中心，長期製造臭味又有廢水汙染，村民苦不堪言，居住品質低，住外地孫子回鄉指稱，聞到臭味地方就是阿公家！讓人聽了難過氣憤。

義竹鄉長黃阿家說，台糖欠村民道歉；溫元文為臭味未改善臭味道歉，向神明發誓不會擴建，台糖執行養豬3.0計畫改建，盼全新畜殖場里仁為美，循環永續，斥資逾百億全面改建16座老舊豬場為現代化、綠能、環保養豬循環園區； 受託執行改建工程人員說明，村民不接受。防止衝突，大批員警在場警戒蒐證。

趙崇福不滿說，台糖8年前答應改善臭味，至今未改善，村民不信任台糖，要求遷場；蔡易餘說，舊場未改善臭味，村民不信任台糖，要求台糖先改善臭味，不同意改建新場，獲村民熱烈掌聲。縣府農業處畜產科說，岸內畜殖場飼養1萬1790頭，環保局說，豬屎味稽查困難，多次稽查未超標，會加強廢水處理設備源頭稽查，管控臭味。