嘉市樂齡遊樂園閒置近1年 國產署允諾由市府代管

2019-05-15 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市府106年選定衛生局旁機關用地，斥資450萬以荷蘭「老人遊樂園」為鏡，打造嘉市樂齡運動遊樂園，國產署去年以違反當初無償撥用機關用地為由，揚言收回土地，450萬器材閒置至今，市議員們今天在市議會定期會上質詢嘉市衛生局長張耀懋，「怎麼解決」。

嘉義市長黃敏惠今天下午帶隊跟國產署長曾國基提案設備保留，由嘉義市府代管，國財署要求不可以再增加新設備，市府欲花100多萬元做第二期工程應廢止，市府6月底前向國產署申請代管，並承諾一到二年內不會收回土地，。

由於嘉義市衛生局向衛服部申請長照暨衛生局第二辦公大樓的計畫，經費約4億多元，國產署指示市府前瞻計畫經費核准後，再依照用途與署內申請撥用。

嘉義市衛生局表示，雙方協調確定後將以最速件辦理，該樂園最快今年7月對外開放並制定使用辦法，現場將安排復健師協助銀髮族做運動。

市議員鄭光宏質詢，設樂齡運動遊樂園是如何決定的？張耀懋答，104年因遭審計部糾正，為活化用地而打造。鄭光宏追問，國產署以該設備違反當初無償撥用機關用地為由，今年4月行政院函文廢止撥用，市府又如何因應。