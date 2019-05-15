嘉市市區公車調整路線6月進駐轉運中心 1萬5千人受惠

2019-05-15 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



為提供更友善的公共運輸環境，嘉義市政府3條市區公車（１路、66路及7路）自下月1日起，將路線調整進轉運中心，方便台鐵、國道客運旅客及高鐵BRT旅客轉乘市區公車，預估約有1萬5千人可受惠，公共運輸便利性再上一層樓。

嘉義市府今表示，市區公車三條路線由縣公車行駛，目前後火車站搭車處位於博愛、中興路口處，為提高大眾運輸轉乘便利性、提供更好的候車環境，經與縣府積極協商後，預計自下月1日起將候車站點調整進入轉運中心前棟第13月台處，告示牌張貼、時刻表更新等相關作業現正陸續進行中。未來搭乘台鐵、高鐵BRT及國道客運之旅客，可直接由站內轉乘市區公車。

嘉義市交通處指出，目前轉運站國道及公路客運路線共有15條，包括國光客運4條（嘉義-台北、嘉義-台中、新營-台北、台北-阿里山）、統聯1條（嘉義-台北）、和欣3條（嘉義-台中、嘉義-台南、嘉義-高雄）、阿羅哈客運1條（嘉義-台北）、台中客運1條（嘉義-台中）、員林客運1條（嘉義-西螺）及嘉義客運4條（嘉義-白河、嘉義-關子嶺及高鐵BRT）路線等。

每日進出班次數假日平均520班次、平日平均450班次，每日平均旅客約為8322人，另外台鐵嘉義站每日平均進出旅客約24154人，由後站進出的旅客數約為6039人，交通處預估未來市區公車進駐後，約有14361人可直接受惠。